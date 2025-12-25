विज्ञापन
विशेष लिंक

अटल, दीनदयाल, मुखर्जी.. बीजेपी के 3 दिग्गजों की मूर्तियां, देखिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तस्वीरें

Lucknow Prerna Sthal : मूर्तियों के चारों ओर पानी के फव्वारों और स्टेज का निर्माण किया गया है. प्रेरणा स्थल में राष्ट्र नायकों के प्रेरक जीवन से भावी पीढ़ियों को परिचित करवाने के उद्देश्य से म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है.

Read Time: 4 mins
Share
अटल, दीनदयाल, मुखर्जी.. बीजेपी के 3 दिग्गजों की मूर्तियां, देखिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तस्वीरें
  • PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया.
  • 3 राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण राज्य ललित कला अकादमी ने 21 करोड़ रुपए में कराया.
  • प्रतिमाओं में 85 प्रतिशत तांबा और अन्य धातुओं का मिश्रण प्रयोग किया गया है, जिनका वजन 32 टन है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लखनऊ की धरती पर आज इतिहास रचा गया! पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्मजयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती तट के किनारे बसे भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया. यहां आकाश छूती 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण कर PM मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की. तीन महान राष्ट्रवादी योद्धाओं की यह त्रिमूर्ति अब आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा, एकात्म मानववाद और सुशासन की प्रेरणा देगी. आइए, आपको इन भव्य कांस्य प्रतिमाओं की हर बारीकी से रूबरू कराते हैं.

दीन दयाल उपाध्याय

दीन दयाल उपाध्याय

किस कंपनी ने किया स्टैच्यू का निर्माण?

प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवाद के प्रतीक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीन दयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण राज्य ललित कला अकादमी ने कराया है. निर्माण के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि एलडीए की ओर से जारी की गई है. इन प्रतिमाओं में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध राम सुतार आर्ट क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है. इसी फर्म ने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण कराया था. इन प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण फसाड लाइटिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से किया गया है. वसंत कुंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है.

Latest and Breaking News on NDTV

कांस्य प्रतिमाएं 65 फुट ऊंची और 32 टन वजन की

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमाओं का निर्माण माटू राम आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पूरा किया है. ये प्रतिमाएं न केवल कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक हैं, बल्कि राष्ट्रवाद और एकात्मता की भावना भी संचार करेंगी. उन्होंने बताया कि राष्ट्र नायकों की कांस्य प्रतिमाएं 65 फुट ऊंची और 32 टन वजन की हैं. प्रतिमाओं के निर्माण में 85 प्रतिशत तांबा और 5-5 प्रतिशत सीसा, टिन और जस्ते के समिश्रण का उपयोग किया गया है.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी

श्यामाप्रसाद मुखर्जी

साथ ही मूर्तियों के चारों ओर पानी के फव्वारों और स्टेज का निर्माण किया गया है. प्रेरणा स्थल में राष्ट्र नायकों के प्रेरक जीवन से भावी पीढ़ियों को परिचित करवाने के उद्देश्य से म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है. जहां निर्मित 5 गैलरियों में तीनों राष्ट्र नायकों के जीवन संदेश को वीडियो एवी के माध्यम से दर्शाया जाएगा, साथ ही उनके उपयोग किए गए सामान और उनकी फोटो, जीवन वृत्त और सिलिकॉन मूर्तियों के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया गया है. यह स्थल न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए शैक्षिक यात्राओं का आदर्श स्थान सिद्ध होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

 योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया का भी निर्माण

संग्रहालय की इंटरप्रिटेशन वॉल पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के म्यूरल आर्ट से देश की राष्ट्रीयता की यात्रा को दर्शाया गया है. संग्रहालय के कोर्टयार्ड में राष्ट्रीय भावना की प्रतीक भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई है. राष्ट्र नायकों को समर्पित गैलरियां उनके जीवन, विचारधारा और संघर्षों को जीवंत बनाती हैं. साथ ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है.

अटल बिहारी वाजपेयी

अटल बिहारी वाजपेयी

इसके अलावा, परिसर में 3000 की क्षमता वाले एम्फीथिएटर और लगभग 2 लाख की क्षमता के रैली स्थल का भी निर्माण किया गया है. राष्ट्र प्रेरणा स्थल न केवल ऐतिहासिक स्मृति का बिंदु है, बल्कि भावी पीढ़ियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucknow Lucknow Prerna Sthal Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Atal Bihari Vajpayee
Get App for Better Experience
Install Now