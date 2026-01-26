विज्ञापन

Battle Of Galwan Song: सलमान खान की फिल्म में दिवंगत पूर्व पीएम वाजपेयी की कविताओं से बना ये गाना

सलमान खान की फिल्म में एक और सितारा जुड़ गया है. इस फिल्म का मातृभूमि गाना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी की कविताओं और भाषणों से प्रेरित है.

सलमान खान की फिल्म का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से क्या है कनेक्शन?
नई दिल्ली:

सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना मातृभूमि भावनाओं से भरपूर है और इसके बोलों के पीछे एक सशक्त वास्तविक प्रेरणा छिपी है. यह गीत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध भाषणों और अमर कविताओं से प्रेरणा लेता है, जिनके शब्द देशभक्ति, सादगी, आत्मीयता और काव्यात्मक शक्ति का प्रतीक रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं और भाषणों में जिस भावना की झलक मिलती है, वही भावना इस गीत में भी दिखाई देती है. यह गाना देश के प्रति प्रेम, अपनापन और मातृभूमि पर गर्व की गहरी भावना को दर्शाता है.

हाल ही में मेकर्स द्वारा जारी किया गया मातृभूमि, बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना है और फिल्म की भावनात्मक व देशभक्ति की आत्मा को दर्शाता है. इस गीत को हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया है, इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने.

बैटल ऑफ गलवान का निर्माण सलमान खान ने अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत किया है और इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. फिल्म का संगीत सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज हुआ है, जबकि सोनी म्यूजिक इंडिया इसका आधिकारिक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है. सलमान खान के साथ फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और अदम्य साहस की एक प्रभावशाली कहानी पेश करने का वादा करती है.

