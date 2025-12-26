विज्ञापन

कैलाश खेर के ग्वालियर शो में हंगामा, बेकाबू पब्लिक ने तोड़े बैरीकेड, इवेंट में सिंगर बोले- जानवरों की तरह बर्ताव

Kailash Kher News: कैलाश खेर को सीनियर पुलिसकर्मियों से स्टेज के पास आने और हालात को कंट्रोल करते हुए भी देखा गया. हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने लायक सिक्योरिटी नहीं थी.

Kailash Kher News: कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में बेकाबू हुई भीड़
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की मध्यप्रदेश के ग्वालियर में परफॉर्मेंस चर्चा का विषय तब बन गई जब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया. दरअसल, सिंगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर परफॉर्म कर रहे थे. उन्होंने अपने आइकॉनिक गाने गाए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गए. वहीं पहले उन्होंने बैरिकेड फांदे और उसके बाद वह स्टेज पर सिंगर के करीब पहुंच गए. इसके कारण सिंगर को गुस्सा आया और उन्होंने भीड़ के बिहेवियर को जानवरों से तुलना कर दी. इसके चलते वह चर्चा में हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, "अगर कोई हमारे या हमारे इक्विपमेंट के पास आया, तो हम तुरंत प्रोग्राम बंद कर देंगे. हमने आपकी बहुत तारीफ की थी. लेकिन, इस समय आप जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं." इसके अलावा सिंगर को पुलिस कर्मियों से स्टेज के पास आने और हालात को कंट्रोल करने की गुजारिश करते हुए भी देखा गया. हालांकि लोगों को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी इतनी नहीं थीं. इसके चलते सिंगर ने कुछ आइकॉनिक गाने गाने के बाद प्रोग्राम बीच में रोका और स्टेज छोड़ कर चले गए.

यह पहली बात नहीं है जब कैलाश खेर के इवेंट पर सिक्योरिटी को लेकर हालात बिगड़े हैं. इस साल की शुरूआत में सिंगर पर कर्नाटक के शो में अटैक किया गया था, जो कि सिक्योरिटी की नाकामी के कारण हुआ था. ऑडियंस ने उन पर बोतलें फेंकी. हालांकि सिंगर को चोर्ट नहीं लगी. वहीं उन्होंने परफॉर्मेंस को पूरा किया. इसके बाद पुलिस ने बोतल फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया था.

