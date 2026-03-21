LPG Shortage: रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग घटकर 55 लाख पर आई, LNG कनेक्शन की होड़, सरकार के 10 बड़े कदम

देश में रसोई गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर है. एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो गई है. कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है. प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात शुक्रवार को दैनिक ब्रीफिंग में बताई. दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच लोग रसोई गैस की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं. लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है. हालात काबू में हैं. रसोई गैस को लेकर सरकार की क्या है तैयारी, जानें सबकुछ.

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