सावधान! गैस सिलेंडर बुक करवाने के बहाने APK ठगी... सरकार ने चेतावनी जारी की, न करें ये गलती

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते भारत की LPG आपूर्ति पहले से ही दबाव में है. देश अपनी जरूरत का 60% LPG आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आता है, जो पिछले 21 दिनों से वॉर जोन बना हुआ है. ऐसे में एक नई चुनौती सामने आई है- LPG बुकिंग से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी.

क्या है साइबर फ्रॉड का नया तरीका?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, 'कुछ राज्यों से LPG बुकिंग से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं. जालसाज WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म पर ‘Gas Bill Update APK' जैसी फाइल भेजकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'

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ये फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल होने पर यूजर के बैंक खाते, व्यक्तिगत जानकारी, OTP व पासवर्ड तक पहुंच बना सकती हैं.

सरकार का चेतावनी संदेश

भारत सरकार ने करोड़ों LPG उपभोक्ताओं को आगाह करते हुए कहा है, 'कोई भी संदिग्ध APK, लिंक या ऐप डाउनलोड न करें. इससे व्यक्तिगत डेटा और बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच हो सकती है.' सरकार ने साफ कहा है कि LPG बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें.

LPG आपूर्ति पर क्या असर पड़ा है?

सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं और आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं:

1. घबराहट में की गई बुकिंग घटी

घबराहट में की गई बुकिंग घटकर लगभग 57 लाख रह गई है.

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2. LPG डिलीवरी सामान्य

घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है.

3. ऑनलाइन बुकिंग में इजाफा

ऑनलाइन LPG बुकिंग 84% से बढ़कर 94% हो गई है.

4. डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड मजबूत हुआ

DAC (Delivery Authentication Code) कवरेज 83% तक पहुंचा. इससे डायवर्जन पर रोक लगती है.

5. कहीं भी अभाव की शिकायत नहीं

वितरक केंद्रों पर कोई कमी की शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

6. निगरानी जारी

भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए LPG आपूर्ति पर 24×7 निगरानी जारी है.

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7. 17 राज्यों ने आवंटन आदेश जारी किए

गैर‑घरेलू LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने विशेष आदेश जारी किए हैं.

होर्डिंग और ब्लैकमार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई

सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ तेज अभियान चलाया है. 24 घंटे में 6,000 से अधिक छापे मारे हैं. 11,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं.

युद्ध के बीच एलपीजी आपूर्ति पहले से दबाव में थी, लेकिन अब साइबर अपराधियों की सक्रियता ने खतरा और बढ़ा दिया है. सरकार लगातार कार्रवाई में जुटी है. चाहे वह आपूर्ति की निगरानी हो, ब्लैकमार्केटिंग पर छापे हों या साइबर सुरक्षा अलर्ट.

उपभोक्ताओं से अपील

सिर्फ आधिकारिक ऐप, वेबसाइट और बुकिंग नंबर का ही इस्तेमाल करें. कोई भी संदिग्ध फाइल न खोलें.