सातों चरण के चुनाव के बाद INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश बोले- 4 जून को बना रहे हैं सरकार

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलांयस' (INDIA) के घटक दलों के नेताओं ने शनिवार को नई दिल्ली में ‘अनौपचारिक बैठक' कर लोकसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी तैयारियों एवं रणनीति पर चर्चा की. कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों को फॉर्म 17सी को लेकर सतर्क रहने को कहा है. बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) शामिल नहीं हुईं.

खरगे ने बैठक का वीडियो ‘एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘मतगणना वाले दिन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ‘इंडिया' के घटक दलों के नेताओं ने आज अनौपचारिक बैठक की. लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता बेहद सतर्क हैं. मैं उनमें से प्रत्येक को उनकी सम्मानजनक उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं. हमने अपनी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ा है और सकारात्मक परिणाम को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया है. बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया.''

The leaders of INDIA parties are informally meeting today to take stock of the preparations leading up to the counting day.



The fight is still not over, and the leaders and workers of all the parties are extremely alert.



I thank each one of them for their esteemed presence.