मिजोरम : 7 साल की बच्ची ने गाया 'वंदे मातरम', मंत्रमुग्ध हो गए अमित शाह, गिफ्ट में दिया गिटार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को मिजोरम की राजधानी आइजोल से 15 किलोमीटर पूर्व स्थित जोखावसांग में स्थानांतरित करने के मौके पर आयोजित एक समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर एक मिजोरम की बच्ची ने अमित शाह का दिल छू लिया. मंच पर जब एस्तेर लालदुहावमी हनामते ने 'वंदे मातरम' गाया, तो उसकी मासूम आवाज में देशभक्ति का ऐसा जोश था कि समारोह में मौजूद सभी लोग चौंक गए. इस पल ने अमित शाह को भी भावुक कर दिया और उन्होंने इसका वीडियो एक्स पर शेयर किया.

Love for Bharat unites us all.



Deeply moved to listen to Mizoram's wonder kid Esther Lalduhawmi Hnamte, singing Vande Mataram in Aizawl today. The seven-year-old's love for Bharat Mata poured out into her song, making listening to her a mesmerizing experience.



Gifted her a… pic.twitter.com/7CLOKjkQ9y