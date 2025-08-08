विज्ञापन
सीतामढ़ी में कहां बनेगा मां सीता का विशाल मंदिर, आज अमित शाह करेंगे शिलान्यास, राम मंदिर जैसा भव्य होगा

सीतामढ़ी जिला के ग्राम पुनौरा में मां जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम स्थित है. यहां प्रतिवर्ष काफी संख्या में श्रद्धालुगण धार्मिक अवसरों पर पूजा के लिए आते हैं.

Amit Shah Bihar Visit: सीतामढ़ी के ग्राम पुनौरा में मां जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम स्थित है.
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखेंगे.
  • अमित शाह माता जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे.
  • बिहार के पुनौराधाम के विकास के लिए राज्य सरकार तेज गति से कार्य कर रही है
Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी में देवी सीता की जन्मस्थली पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखेंगे. जानकारी के अनुसार दोपहर एक बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा. अमित शाह इस मौके पर सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए मंजूरी दी थी.

केंद्रीय गृहमंत्री ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ कल का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होग, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र ‘पुनौराधाम मंदिर' एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा.'' उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु पीएम नरेन्द्र मोदी जी ने सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृत किया है, जिसकी कल शुरुआत होगी.''

बता दें कि सीतामढ़ी जिला के ग्राम पुनौरा में मां जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम स्थित है. यहां प्रतिवर्ष काफी संख्या में श्रद्धालुगण धार्मिक अवसरों पर पूजा के लिए आते हैं. इसी वर्ष राज्य सरकार द्वारा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के समग्र विकास की तर्ज पर पुनौरा धाम में स्थित श्री जानकी जन्मभूमि, पुनौरा धाम मंदिर परिक्षेत्र का समग्र विकास किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए मंदिर परिक्षेत्र के आसपास 50 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है.

श्री जानकी जन्मभूमि, पुनौरा धाम मंदिर के सुचारू एवं प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन के लिए बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्यास समिति का गठन भी किया गया है. अधिगृहित भूमि एवं धार्मिक न्यास पर्षद के नियंत्रणाधीन भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कुल 882,87,00,000 रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस योजना का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, मंदिर विकास, सीताकुण्ड का विकास तथा पर्यटन से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा. (भाषा इनपुट के साथ)

