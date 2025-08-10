यही फंसाते हैं, यही बचाते हैं... CM नीतीश की बाहुबलियों से मुलाकात पर तेजस्वी यादव का तंज

Tejashwi Yadav News: दिल्ली से वापस पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है. अमित शाह शुक्रवार को सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. जहां उन्होंने राजद, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला था. तेजस्वी ने शनिवार को पटना पहुंचने पर कहा, "अमित शाह बिहार आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं. बिहार के तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई खत्म करने के बारे में बात करें. इसके बारे में तो कोई बात तो करनी नहीं है. दिनभर लालू जी को और तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला नहीं होने वाला है.

बिहार की जनता इनको कुछ नहीं देने वाली...

तेजस्वी ने आगे कहा कि जब तक बिहार से बेरोजगारी, गरीबी, पलायन नहीं रुकेगा और बेरोजगारी या गरीबी खत्म नहीं होगा, महंगाई खत्म नहीं होगा, शिक्षा, चिकित्सा की बात करते नहीं है, इन लोगों का केवल नकारात्मक राजनीतिक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इस बार अमित शाह आए, रुके बिहार की जनता इनको कुछ देने वाली नहीं है.

चिराग पासवान के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा अच्छी बात है. क्यों नहीं कार्यक्रम करना चाहिए? नेता लोग जनता के बीच नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? चिराग पासवान या भाजपा के लोग जा रहे हैं तो जाना ही चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए.

बाहुबलियों से मुलाकात पर तेजस्वी का तीखा तंज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाहुबलियों से मुलाकात कर रहे हैं. इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा इन लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. हालांकि फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों के बातों पर भरोसा नहीं है. ये लोगों के काम के लोग नहीं है. यह लोग केवल एके-47 की भाषा समझते हैं, और एके-47 घर में मिलता है, वहीं सरकार छुड़वाती है, ऐसी राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है, नहीं है, बिहार की जनता सब कुछ अच्छे से जानते हैं.

Patna, Bihar: On former MLA Anant Kumar Singh meeting CM Nitish Kumar, RJD leader Tejashwi Yadav says, "These are failed individuals who only understand the language of AK-47s. When an AK-47 is found in their house, the government raids it, and then the same government works to… pic.twitter.com/9Apjp2m6PL — IANS (@ians_india) August 9, 2025



तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इन लोगों के बारे में बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता है. हम लोग के लायक नहीं है. चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जवाब भेज दिया गया है.



