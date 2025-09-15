बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा वार, पढ़ें 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया में 36 हजार करोड़ रुपए की सरकारी परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और राजद-कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला. बिहार के लोगों की तुलना कथित तौर पर 'बीड़ी' से करने के लिए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे और इसे 'बिहारियों का अपमान' करार दिया. साथ ही कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और उसके ईको सिस्‍टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, लेकिन हम घुसपैठियों को निकालने के संकल्प पर काम करते रहेंगे. आइए जानते हैं पीएम मोदी के पूर्णिया में दिए भाषण की 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि कान खोलकर सुन लो, हर घुसपैठिए को देश से बाहर जाना होगा. घुसपैठ पर रोक लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है, जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, चाहे जितनी ताकत लगा लो, घुसपैठियों को जाना ही होगा. उन पर कार्रवाई होगी और देश इसके सकारात्मक परिणाम देखेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार के सम्मान और सुरक्षा को खतरे में डाला है. सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफिक संकट पैदा हो गया है. बिहार, बंगाल, असम सहित कई राज्यों में लोग अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है. उन्होंने राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय माताएं-बहनें डरी और परेशान थीं, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में वे लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही हैं. जीविका दीदी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं. कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन दलों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, वे जनता की फिक्र नहीं करते. लेकिन हमारे लिए जनता ही परिवार है. यही कारण है कि मोदी कहता है- सबका साथ, सबका विकास. उन्‍होंने कहा कि 40 हजार लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिला है. दिवाली और छठ से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश भाग्य से होता है. उन्‍होंने कहा कि 11 साल में हमारी सरकार ने 4 करोड़ नए घर बनाकर लोगों को दिए हैं. हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं. जब तक हर गरीब को पक्‍का घर नहीं मिल जाता है, मोदी रुकने और थमने वाला नहीं है. साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राजद की सहयोगी पार्टी कांग्रेस अब बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है. इन्होंने बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है. इन्होंने बिहार को बदनाम करने की ठान ली है. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और राजद पिछले दो दशकों से बिहार की सत्ता से बाहर हैं और निस्संदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं और बहनों की है. मैं बिहार की माताओं और बहनों को विशेष नमन करता हूं. राजद काल में हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी शिकार बिहार की मेरी माताएं और बहनें ही रही हैं. डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही हैं. पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि आज जो यहां आकर चक्कर काटते हैं ना उन्होंने पहले मखाने का नाम भी नहीं सुना होगा. मखाना बोर्ड पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने का वादा किया था. केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. मखाना किसानों को बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाएगा. मखाना क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने लगभग 475 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है. उन्‍होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही है, वह गरीब की चिंता क्यों करे. उन्‍होंने सवाल किया कि कांग्रेस राजद की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आप आते थे? साथ ही कहा कि क्या कांग्रेस राजद की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता था? आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है. इन्होंने अस्पताल तक नहीं बनाए, यह मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या?