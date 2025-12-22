PM मोदी और अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम आवास पर इस बातचीत को राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है. ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की.

नीतीश का दिल्ली दौरा अहम क्यों

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बिहार में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल के अगले चरण के विस्तार और 2026 में होने वाले राज्यसभा व विधान परिषद चुनावों से जुड़े मुद्दे भी हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, 10-11 नए मंत्री लेंगे शपथ

सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई है. बिहार में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है. वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 25 मंत्री हैं, जबकि कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. ऐसे में 10-11 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं.

नीतीश के दिल्ली दौरे पर केसी त्यागी से खास बातचीत

नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर जदयू नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा- बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पहला दिल्ली का दौरा था. इसे शिष्टाचार मुलाकात भी कहा जाता है. नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर मुबारकबाद भी दिया और धन्यवाद भी दिया.

केसी त्यागी बोले- चुनावी वायदे पूरे किए जाएंगे

जदयू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का वह वक्तव्य JD(U) के नेताओं के मन में यह घूमता रहता है कि "बिहार में मिली जीत बड़ी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है". बिहार में नई-नई योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के काम में सरकार लगी हुई है. जो भी वायदे चुनाव में किए गए थे और जिस वर्ग के साथ वह पूरे किए जाएंगे.

नए गवर्नेंस एजेंडा पर बात हुई है. यह हमारा थीम है. इस पर बात भी होते रहती है और काम भी होता रहता है.बिहार की सरकार इस मामले में अलग है - जो कहती है, वह करती है.

बजट से पहले नीतीश का दिल्ली दौरा अहम

बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है. नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं. चुनाव से पहले कई वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात कही थी. ऐसे में आने वाले केंद्रीय बजट से पहले यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.