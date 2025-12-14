लियोनेल मेस्सी के टूर के आयोजक सताद्रु दत्ता को नहीं मिली जमानत, 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के 'G.O.A.T. टूर ऑफ इंडिया' के मेन ऑर्गनाइजर और प्रमोटर सताद्रु दत्ता को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. दत्ता को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. कोलकाता स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी के मामले में सताद्रु दत्ता को शनिवार को घटना के तुरंत बाद शहर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. दूसरी ओर स्टेडियम में मची अफरा-तफरी की जांच के लिए रविवार को जांच समिति के सदस्य घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए स्टेडियम पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य इस घटना की जांच करेंगे. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती भी जांच समिति के सदस्य हैं. इस समिति का गठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है.

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कथित कुप्रबंधन की जांच के तहत सदस्य स्टेडियम परिसर, भीड़ प्रबंधन व्यवस्था और दर्शकों को प्रदान की गई सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे.

क्या है पूरा मामला

शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में तब अफरा-तफरी मच गई , जब दर्शकों ने मेसी की एक झलक न देख पाने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी. फैंस का आरोप था कि आयोजकों का प्रबंधन सही नहीं था और विशिष्ट व्यक्तियों की वजह से उन्हें परेशानी हुई. ऊंची कीमत पर टिकट खरीदने के बाद भी वह अपने पसंदीदा स्टार को नहीं देख पाए. साल्ट लेक स्टेडियम दर्शकों के गुस्से की वजह से जंग के मैदान में बदल गया और तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने इवेंट के मुख्य आयोजक, सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया था.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए आयोजकों द्वारा हुए कुप्रबंधन के लिए खुद फैंस से माफी मांगी और घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने की घोषणा की थी.