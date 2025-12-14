सॉल्ट लेक स्टेडियम हंगामा: मेसी के ‘GOAT टूर’ आयोजक सतद्रु दत्ता गिरफ्तार, इन गंभीर धाराओं में केस दर्ज

- सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे के बाद फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के टूर आयोजक सतद्रु दत्ता गिरफ्तार
- पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दंगा भड़काने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज
- कार्यक्रम में भारी भीड़ और प्रबंधन की लापरवाही से गेट तोड़कर अंदर घुसने की वजह से हिंसा और तोड़फोड़ हुई
कोलकाता पुलिस ने शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के ‘GOAT टूर' के आयोजक सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की तरफ से यह कदम उस समय उठाया गया जब स्टेडियम में अव्यवस्था फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई. पुलिस ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.
बिधाननगर पुलिस ने इस घटना को लेकर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया
- धारा 192 – दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना
- धारा 324(4)(5) – संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जिसकी कीमत ₹20,000 से अधिक लेकिन ₹1,00,000 से कम हो
- धारा 326(5) – आग लगाकर या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर शरारत करना
- धारा 132 – लोक सेवक पर हमला या बल का प्रयोग
- धारा 121(1) – सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास करना
- धारा 121(2) – सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश या उकसाना
- धारा 45 – साजिश में भाग लेने या उकसाने की अभिप्रेरणा
- धारा 46 – अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति जैसा कि धारा 45 में परिभाषित है
- धारा 9 MPO Act – सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था को खतरे में डालने वाला विध्वंसक कार्य
- धारा 3 PDPP Act– सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत
क्या हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम में?
फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के ‘GOAT टूर' के तहत आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी. आरोप है कि प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के कारण स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई. नतीजतन लोग गेट तोड़कर अंदर घुसने लगे, जिससे तोड़फोड़ और हिंसा की स्थिति पैदा हो गई. इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं और पुलिस को हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा.
पुलिस जांच जारी
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आयोजक सतद्रु दत्ता से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान भी पहुंचा है.
