विज्ञापन
विशेष लिंक

सॉल्ट लेक स्टेडियम हंगामा: मेसी के ‘GOAT टूर’ आयोजक सतद्रु दत्ता गिरफ्तार, इन गंभीर धाराओं में केस दर्ज

कोलकाता में फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
सॉल्ट लेक स्टेडियम हंगामा: मेसी के ‘GOAT टूर’ आयोजक सतद्रु दत्ता गिरफ्तार, इन गंभीर धाराओं में केस दर्ज
  • सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे के बाद फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के टूर आयोजक सतद्रु दत्ता गिरफ्तार
  • पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दंगा भड़काने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज
  • कार्यक्रम में भारी भीड़ और प्रबंधन की लापरवाही से गेट तोड़कर अंदर घुसने की वजह से हिंसा और तोड़फोड़ हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के ‘GOAT टूर' के आयोजक सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की तरफ से यह कदम उस समय उठाया गया जब स्टेडियम में अव्यवस्था फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई. पुलिस ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें : फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता, फैंस में जबरदस्त उत्साह

बिधाननगर पुलिस ने इस घटना को लेकर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया

  • धारा 192 – दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना
  • धारा 324(4)(5) – संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जिसकी कीमत ₹20,000 से अधिक लेकिन ₹1,00,000 से कम हो
  • धारा 326(5) – आग लगाकर या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर शरारत करना
  • धारा 132 – लोक सेवक पर हमला या बल का प्रयोग
  • धारा 121(1) – सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास करना
  • धारा 121(2) – सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश या उकसाना
  • धारा 45 – साजिश में भाग लेने या उकसाने की अभिप्रेरणा
  • धारा 46 – अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति जैसा कि धारा 45 में परिभाषित है
  • धारा 9 MPO Act – सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था को खतरे में डालने वाला विध्वंसक कार्य
  • धारा 3 PDPP Act– सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत

 

ये भी पढ़ें : Lionel Messi: पूरी टीम इंडिया पर अकेले भारी हैं लियोनेल मेसी, करीब चार गुना ज्यादा ज्यादा है नेटवर्थ, जानें हर खिलाड़ी की डिटेल

क्या हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम में?

फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के ‘GOAT टूर' के तहत आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी. आरोप है कि प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के कारण स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई. नतीजतन लोग गेट तोड़कर अंदर घुसने लगे, जिससे तोड़फोड़ और हिंसा की स्थिति पैदा हो गई. इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं और पुलिस को हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा.

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आयोजक सतद्रु दत्ता से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान भी पहुंचा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lionel Messi GOAT Tour, Satadru Dutta Arrested, Salt Lake Stadium Chaos, Messi India Event Mismanagement, Salt Lake Stadium Vandalism
Get App for Better Experience
Install Now