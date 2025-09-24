लेह लद्दाख में भड़के GEN-Z, BJP ऑफिस पर हमला, पत्थरबाजी की और पुलिस वाहन में लगाई आग

लेह-लद्दाख में युवा प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया. सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने BJP ऑफिस पर भी हमला किया. इस दौरान उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की और पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया. जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा और लद्दाख के संवैधानिक अधिकारियों की बहाली की मांग को लेकर जुटे थे. स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शन की जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है. अभी स्थिति नियंत्रण में है.
लेह में भड़के GEN-Z, BJP ऑफिस पर किया हमला, पत्थरबाजी की और पुलिस गाड़ी में लगाई आग...— NDTV India (@ndtvindia) September 24, 2025
जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा और लद्दाख के संवैधानिक अधिकारियों की बहाली की मांग को लेकर जुटे थे.#Leh | #Video pic.twitter.com/9ARB6Eh6kX
आपको बता दें कि बीते कुछ समय से इस तरह की कोई यह पहली झड़प नहीं. बुधवार को स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर लद्दाख बंद का भी आह्वान किया है. हालांकि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है. आज की हड़ताल और झड़पें क्षेत्र में बढ़ते गुस्से और अशांति को दर्शाती हैं.
आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं.उनके कुछ साथियों को प्रदर्शन के बीच से ही उठाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. लद्दाख में ये आंदोलन बीते 15 दिनों से चल रहा है. स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब दो महिला प्रदर्शनकारियों को बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जब इन दोनों प्रदर्शनकारियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लेह हिल काउंसिल की इमारत पर भी पथराव शुरू कर दिया. इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई.
