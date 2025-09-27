सोनम वांगचुक के 'हीरो' से 'विलेन' बनने की कहानी, अब जेल में बीत रहा समय, पढ़िए वजह

लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है. वजह है 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा, 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी... लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी. बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से गुस्साए युवा अचानक भड़क गए. उन्होंने स्थानीय बीजेपी दफ्तर और पुलिस बल पर हमला किया. हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की. लेह में हुई इस एक घटना ने सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. उनकी हीरो वाली छवि विलेन में तब्दील हो गई है.

सोनम वांगचुक पर क्या है आरोप ?

सरकार का आरोप है कि आरोप है युवाओं को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया. दरअसल सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है. लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई थीं, जिसके बाद उनको गिरफ्तारी किया गया था.

सोनम वांगचुक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद

लेह में हुई हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. शुक्रवार देर रात उनको जोधपुर लाया गया. यहां पर उनको कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं.

PTI फोटो.

सोनम वांगचुक कौन हैं?

सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता होने के साथ ही एक इंजीनियर, शिक्षक भी हैं. उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कना शुरू किया. थ्री ईडियट्स फिल्म भी उनके कारनामों पर ही आधारित है. वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के वरिष्ठ सदस्य भी हैं. LAB कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले पांच सालों से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन चला रही है.

क्या है सोनम वांगचुक की मांग?

पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अहम रही है. उनके इसी कार्य ने उनको वैश्विक मंचों पर पहचान दिलाई. वह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अंतररराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते रहे हैं. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने वाली मांग को लेकर वह कई बार अनशन कर चुके हैं. वह हमेशा यह कहते रहे हैं कि उनका ये संघर्ष लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण को सहेजने के लिए है. वह लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते रहे हैं.

लेह हिंसा में 24 सितंबर को क्या हुआ था?

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर 24 सितंबर को जमकर हिंसा हुई थी. हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी. इस दौरान 4 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और करीब 70 घायल हुए थे. कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए लेह में कर्फ्यू लगाना पड़ा था.