विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद, जंग में छुपे हैं आतंकवादी, खोजी कुत्तों और ड्रोन के जरिए ढूंढ रही सेना

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में रात में कड़ी घेराबंदी की गई थी और शनिवार सुबह संयुक्त तलाश अभियान फिर से शुरू किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद, जंग में छुपे हैं आतंकवादी, खोजी कुत्तों और ड्रोन के जरिए ढूंढ रही सेना
  • जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं.
  • उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था.
  • आतंकवादियों से मुठभेड़ में घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
श्रीनगर:

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं. कल शाम सेना ने बताया कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया था, जिसके बाद मुठभेड़ की जानकारी दी गई. उधमपुर, डोडा और जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिलों को जोड़ने वाला एक पहाड़ी त्रि-जंक्शन है.

इस मुठभेड़ में, भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे जंगल युद्ध में प्रशिक्षित थे. बसंतगढ़ में अक्सर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रहती है. पहले भी आतंकवादियों से लड़ते हुए सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में हताहत होना पड़ा है.

दूसरी बड़ी मुठभेड़

पिछले दो हफ़्तों में जम्मू-कश्मीर में यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है. इससे पहले, कुलगाम ज़िले में हुई मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत दो जवान शहीद हो गए थे. सेना ने बताया कि उस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे.  आतंकवाद से मुक्त जम्मू क्षेत्र पिछले चार वर्षों में एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है. जम्मू में युद्ध-प्रशिक्षित आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों के साथ, सरकार ने क्षेत्र में हज़ारों और सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को तैनात करके आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत किया है.

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उधमपुर के डूडू-बसंतगढ़ क्षेत्र और डोडा के भद्रवाह में सेओज धार वन सीमा पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक जवान घायल हो गए थे. उन्होंने बताया कि जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में रात में कड़ी घेराबंदी की गई थी और शनिवार सुबह संयुक्त तलाश अभियान फिर से शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस अतिरिक्त बल उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से भेजे गए हैं और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक व्यापक तलाश अभियान जारी था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu Kashmir Encounter, Jammu Kashmir Encounter News, One Soldier Death, Army Search Operation, Search Operation Going On
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com