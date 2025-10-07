विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना सामने आ रही है.

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के राजौरी से मुठभेड़ की खबर सामने आई है. यहां सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा है. मिली जानकारी के अनुसार राजौरी के बीरथूंब इलाके में यह एनकाउंटर हो रही है. यहां कुछ आतंकी छिपे हैं. जब सुरक्षाबलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेरा तो जवानों के पास आने पर गोलीबारी शुरू हो गई. फिलहाल मौके पर राजौरी के जम्मू-कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम के साथ-साथ सेना, सीआरपीएफ की टीम इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है. 

जानकारी के अनुसार पुलिस के पास पुख्ता जानकारी आई कि क्षेत्र में कुछ आतंकी मौजूद है. उसी समय पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप के जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया. मंगलवार देर शाम को जब पुलिस की टीम जंगल में दाखिल हो रही थी उसी समय आतंकियों ने पुलिस के जवानों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी.

जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है. हालांकि रात होने के बाद आतंकियों के जंगल की ओर भागने का संदेह है. लेकिन सुरक्षाबल चारों तरफ से घेर कर आतंकियों की तलाश कर रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.

