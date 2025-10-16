विज्ञापन
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- गोली कहीं से भी आ सकती है

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे पर फिर से फायरिंग की गई है. अब तक कपिल शर्मा के कैफे पर तीन बार फायरिंग की जा चुकी है. तीनों बार फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है.
  • कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग की घटना सामने आई है. इसका वीडियो भी सामने आया है.
  • फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्दू नेपाली ने ली है.
  • सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग ने पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए धमकी भी दी है.
Firing at Kapil Sharma Cafe in Canada: कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग की गई है. इससे पहले भी कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर दो बार फायरिंग हो चुकी है. इसका मतलब है कि आज की घटना के साथ कपिल शर्मा के कैफे पर तीन बार फायरिंग हो चुकी है. कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आया है. कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्दू नेपाली की जिम्मेदारी ली है.

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, देखें वीडियो 

सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज जो (Kaps Caffe, सरे) में तीन बार फायरिंग हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं. हमारा आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है. जिनसे हमारा झगड़ा है, वो हमसे दूर रहें.

पोस्ट में लिखा- गोली कहीं से भी आ सकती है

सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि जो लोग अवैध (दो नंबर का) काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें. जो भी बॉलीवुड में धर्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें — गोली कहीं से भी आ सकती है. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.

कैफे पर फायरिंग के बाद कपिल की सुरक्षा की हुई समीक्षा

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग में खिड़कियों के कांच हर बार टूटे हालांकि दोनों बार किसी शख्स को कोई गोली नहीं लगी, वारदात के बाद कई दिनों तक कैफे बंद रहा खोला गया. इससे पहले दोनों बार फायरिंग के बाद कपिल शर्मा की मुंबई सिक्योरिटी रिव्यू की गई थी. अब तीसरी बार फिर फायरिंग हुई है जिसमें शूटर्स वीडियो में लगातार गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है.

7 अगस्त को भी कपिल शर्मा के कैफे पर हुई थी फायरिंग

मालूम हो कि इससे पहले 7 अगस्त को भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी. 7 अगस्त को कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का 9 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया था. 9 सेकेंड के इस वीडियो में कई बार फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही थी. 

10 जुलाई को पहली बार कपिल के कैफे पर हुई थी फायरिंग 

वहीं कपिल शर्मा के कैफे पर सबसे पहले 10 जुलाई को फायरिंग हुई थी. मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई को कनाडा के सर्रे में स्थित कपिल शर्मा के नए रेस्तरां पर गोलीबारी हुई थी. फायरिंग के एक दिन बाद कैफे प्रबंधन ने ‘इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट में कहा कि वे इस झटके से उबर रहे हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ उनका रुख दृढ़ है.

  • कपिल के कैफे पर पहली फायरिंग 10 जुलाई - हरजीत सिंह लडी (BKI आतंकी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल) ने ली. 
  • दूसरी बार फायरिंग- 7अगस्त (लॉरेंस गैंग से जुड़े हरि बॉक्सर का ऑडियो सामने आया था. जिसमें सलमान खान को शो में बुलाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई.
  • तीसरी फयरिंग- 16 अक्टूबर ( लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी)

