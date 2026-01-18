लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर प्रदीप गोलू गिरफ्तार, दिल्ली-राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक वांछित शूटर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू के रूप में हुई है. आरोपी आगरा का रहने वाला है और हाल के दिनों में दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में छिपकर रह रहा था. जानकारी के मुताबिक, मार्च 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर इलाके में रहने वाले एक कारोबारी से 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. कारोबारी के पैसे देने से इनकार करने पर गैंग ने प्रदीप उर्फ गोलू को उसके घर पर फायरिंग करने का काम सौंपा.



इसके बाद मई 2025 में प्रदीप गोलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी के घर पर गोलियां चलाईं. इस मामले में जवाहर नगर थाना, राजस्थान में एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि, जमानत पर बाहर आने के बाद उसने दोबारा आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं. पुलिस जांच में सामने आया है कि जमानत के बाद प्रदीप गोलू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने लगा. बाद में गैंग के चार सदस्यों को भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया. इस केस में भी प्रदीप गोलू को हथियारों का मुख्य स्रोत बताया गया है और उसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया.



संगठित अपराध, रंगदारी और फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार ऐसे बदमाशों पर नजर बनाए हुए थी. इसी कड़ी में AGS की एक विशेष टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर 16 जनवरी 2026 को उत्तम नगर, दिल्ली में छापा मारा और प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को दबोच लिया. पूछताछ के बाद आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसे आगे की जांच के लिए राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस के मुताबिक, प्रदीप गोलू पहले भी राजस्थान में फायरिंग की वारदातों में शामिल रहा है और वह लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है. फिलहाल वह राजस्थान इलाके में गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था.

