यूपी में कोहरे का कोहराम: नोएडा में इंजीनियर की मौत, कानपुर में राहगीरों को रौंदा, कई जगह भिड़े वाहन

उत्तर भारत पर इन दिनों कोहरे की चादर ऐसी लिपटी है कि सड़क हादसे में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. दृश्यता लगभग शून्य, सड़कें फिसलन भरी, और वाहन तेज़ रफ्तार. यूपी में कोहरे का यह कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. नोएडा से लेकर कानपुर, बस्ती और अमरोहा तक सड़क हादसे हुए हैं. कहीं युवा इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई, तो कहीं राहगीरों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया. प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस राहत कार्यों में लगी है, लेकिन कोहरे का प्रकोप इतना भयावह है कि एक चूक भी जानलेवा साबित हो रही है.

उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण कोहरे की चपेट में है, और इसी के चलते राज्य के कई जिलों में शनिवार और रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे हुए.

नोएडा में इंजीनियर की दर्दनाक मौत

पहली घटना नोएडा से सामने आई, जहां शुक्रवार रात घने कोहरे और तेज रफ्तार ने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली. 27 वर्षीय युवराज मेहता अपनी कार से लौट रहे थे जब दृश्यता बेहद कम होने के कारण उनका वाहन अनियंत्रित हो गया. कार सड़क किनारे नाले की दीवार तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भयानक थी कि युवराज की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस और स्थानीय लोग काफी देर तक रेस्क्यू में जुटे रहे.

कानपुर: तेज रफ्तार इनोवा ने दो राहगीरों को कुचला

कानपुर के श्याम नगर इलाके में शनिवार सुबह कोहरा कहर बनकर टूटा. एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने साइकिल से जा रहे दो राहगीरों को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर के बाद कार सड़क किनारे चढ़ गई और चालक भी घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कार चालक नशे की हालत में था और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था. पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल भेजा और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बस्ती: NH पर कई वाहन भिड़े, आधा दर्जन से ज्यादा घायल

बस्ती जिले के कप्तानगंज इलाके में रविवार सुबह घना कोहरा बड़ा हादसा लेकर आया. तेज रफ्तार में चल रही एक इक्को कार अचानक फिसलकर पलट गई. पीछे चल रहे वाहनों को कुछ दिखाई नहीं दिया और देखते ही देखते कई वाहन आपस में भिड़ गए. हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया, जहां से दो लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. इक्को में सवार लोग गोरखपुर से देवाशरीफ जा रहे थे.

अमरोहा: NH-9 पर चेन टक्कर में 12 घायल

अमरोहा में कोहरे का कहर दूसरे दिन भी जारी रहा. गजरौला थानाक्षेत्र में नेशनल हाईवे‑9 पर दृश्यता अचानक कम हो गई, जिससे करीब 10 वाहन एक‑दूसरे से भिड़ गए. चेन टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवे पर अफरा‑तफरी मच गई. हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए. पुलिस, आरपीएफ, एंबुलेंस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और कई घंटों बाद यातायात बहाल हो पाया.

कोहरे का कहर क्यों बढ़ा?

मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे घना कोहरा छाने की स्थिति बन रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुबह और देर रात यात्रा से बचें, फॉग लैंप का उपयोग करें और गति नियंत्रित रखें.

ये भी पढ़ें:- मोबाइल टॉर्च जला बचाओ-बचाओ चिल्लाते रहे... ग्रेटर नोएडा में लापरवाही के गड्ढे में गिरे इंजीनियर की दर्दनाक मौत