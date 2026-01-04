विज्ञापन
स्त्री को नीचा दिखाकर... रोहिणी आचार्य के पोस्ट से फिर मचा बवाल; जानिए किस ओर था उनका इशारा?

रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'खुशी हुई देखकर कि कल पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा था. कहीं पढ़ी थी सावित्री माई कहती हैं. स्त्री को नीचा दिखाकर जो मर्द ऊंचा लगता है, वह असल में खड़ा नहीं, टिका हुआ है.

पारिवारिक कलह और जारी सियासी खींचतान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की बात की है.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'खुशी हुई देखकर कि कल पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा था. कहीं पढ़ी थी सावित्री माई कहती हैं. स्त्री को नीचा दिखाकर जो मर्द ऊंचा लगता है, वह असल में खड़ा नहीं, टिका हुआ है. और ऐसे टिके हुए तिनकों को बरगद समझने वालों के लिए उन्होंने कहा था. स्त्री को पापी बताने वाला समाज, अपने पाप छुपाना चाहता है.'

रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी बात शेयर करती रहती हैं. पिछले दिनों उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने को लेकर भी अपनी बात रखी थी. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, 'सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते.'

मालूम हो कि रोहिणी आयार्या ने भी लालू को किडनी देकर उन्हें दूसरा जीवन दिया है. लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रोहिणी आचार्या का अपने परिवार से ही विवाद  हुआ था. उन्होंने राबड़ी आवास छोड़ते समय तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

रोहिणी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और सहयोगी रमीज का नाम लेते हुए उन पर भाई-बहन के रिश्ते को खराब करने और बिहार चुनाव में आरजेडी की हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का आरोप लगाया था. 

