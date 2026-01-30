बम की धमकी के बाद कुवैत-दिल्ली की फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, 180 यात्री थे सवार

कुवैत से दिल्ली जा रही एक इंडिगो उड़ान में बम होने की धमकी मिलने के बाद विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भेज दिया गया. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. एक हवाई अड्डा अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह करीब छह बजकर 40 मिनट पर सुरक्षित उतरा, विमान में 180 यात्री सवार थे.

पर्ची पर लिखी मिली धमकी

एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार विमान में एक यात्री को हाथ से लिखा एक नोट मिला था जिसमें दावा किया गया था कि विमान के अंदर बम है जिसके बाद एहतियात के तौर पर उसे अहमदाबाद भेज दिया गया. बम की धमकी की सूचना मिलते ही पायलट ने वायु यातायात नियंत्रण को सतर्क कर दिया और विमान को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया.

अधिकारी ने क्या बताया

सुरक्षा कर्मियों और हवाई अड्डा कर्मियों ने इसके बाद विमान की गहनता से जांच की. हवाई अड्डा के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. अंतिम अनुमति मिलने के बाद ही विमान उड़ान भर सकता है.'' एक बयान में इंडिगो ने कहा कि कुवैत से दिल्ली जाने वाली उसकी उड़ान 6ई 1232 को विमान में सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका के बाद अहमदाबाद भेज दिया गया.

बयान में कहा गया है कि अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया और सभी निर्धारित ‘प्रोटोकॉल' का पालन किया गया. एयरलाइन ने कहा कि सभी आवश्यक जांच के बाद विमान को मंजूरी दे दी गई है और उड़ान जल्द रवाना होगी.