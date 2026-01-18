एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवेल एडवाइजरी, टिकट है तो जान लें

आज सुबह दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने का अनुमान है. इससे उड़ानों के समय पर असर पड़ सकता है. उड़ानों में देरी या बदलाव संभव है. कम दृश्यता के कारण फ्लाइट लेट, डायवर्ट या कैंसिल हो सकती हैं और इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है. एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरलाइन ने पहले से कुछ जरूरी कदम उठाए हैं.

क्या करना है पैसेंजर्स को