एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवेल एडवाइजरी, टिकट है तो जान लें

- दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण उड़ानों के समय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है
- कम दृश्यता के कारण फ्लाइटें लेट हो सकती हैं, डायवर्ट या कैंसिल होने से पूरे नेटवर्क पर असर हो सकता है
- यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जांच लें
आज सुबह दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने का अनुमान है. इससे उड़ानों के समय पर असर पड़ सकता है. उड़ानों में देरी या बदलाव संभव है. कम दृश्यता के कारण फ्लाइट लेट, डायवर्ट या कैंसिल हो सकती हैं और इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है. एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरलाइन ने पहले से कुछ जरूरी कदम उठाए हैं.
क्या करना है पैसेंजर्स को
- जिन यात्रियों की फ्लाइट कोहरे से प्रभावित हो सकती है, उन्हें पहले ही सूचना दी जा रही है. ऐसे यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क फ्लाइट रीशेड्यूल कर सकते हैं, या बिना किसी पेनल्टी के पूरी रकम वापस ले सकते हैं.
- यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति वेबसाइट पर जरूर देखें. कोहरे और संभावित देरी को देखते हुए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें.
- अगर फ्लाइट में देरी, बदलाव या कैंसिलेशन होता है, तो एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की मदद के लिए उपलब्ध रहेगा. एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ट्रैवेल एडवाइजरी जारी की.
- उसकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट के आसपास कम दृश्यता और कोहरे के कारण उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है. मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट लेट हो सकती हैं या उनके समय में बदलाव हो सकता है.
- एयरलाइन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और यात्रियों को सुरक्षित व सुचारू रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है.यात्रा से पहले वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी फ्लाइट की ताजा जानकारी जरूर देखें.
