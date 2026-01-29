Delhi Airport पर दुकान खोल तगड़ी कमाई कर सकते हैं आप, जानें कितना लगेगा पैसा और क्या होगा पूरा प्रोसेस

How to get a shop in Delhi Airport: आज के समय में हर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है, जिसमें रिस्क कम हो और कमाई अच्छी हो. अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है और आप रिटेल बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर दुकान खोलना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. एयरपोर्ट ऐसी जगह है, जहां हर दिन हजारों देशी-विदेशी यात्री आते-जाते हैं और उनकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होतीं.

क्यों फायदेमंद है एयरपोर्ट पर बिजनेस?

भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. DGCA के आंकड़ों के अनुसार, हर साल फ्लाइट से सफर करने वालों की संख्या में करीब 12% की बढ़ोतरी हो रही है. एयरपोर्ट पर लोग चाय, खाना, किताबें, गिफ्ट्स और ट्रैवल से जुड़ा सामान खरीदते ही हैं. ऐसे में यहां दुकान खोलने पर ग्राहकों की कमी नहीं होती.

दिल्ली एयरपोर्ट पर कई तरह की शॉप्स चलती हैं. आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे-

फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट

चाय, कॉफी या स्नैक्स की दुकान

गिफ्ट और हैंडीक्राफ्ट शॉप

कपड़े या जूलरी की दुकान

बुक स्टॉल या मैगजीन शॉप

ट्रैवल एक्सेसरीज की दुकान

फार्मेसी या केमिस्ट शॉप

चॉकलेट, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स स्टॉल.

इसके अलावा अगर आप किसी राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रोडक्ट बेचते हैं, तो विदेशी यात्रियों के बीच इसकी अच्छी डिमांड रहती है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर दुकान खोलने के लिए आपको DIAL (Delhi International Airport Limited) से संपर्क करना होता है. यहां दुकानें किराए पर दी जाती हैं. किराया हर महीने देना होता है और बिजली का बिल अलग से लगता है. इसके अलावा, आपसे आमतौर पर 6 महीने का एडवांस रेंटलिया जाता है और एक तय समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है.

एयरपोर्ट पर बिजनेस शुरू करना सस्ता नहीं है. एक दुकान खोलने में करीब 20 से 22 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें किराया, इंटीरियर, लाइसेंस, स्टाफ और शुरुआती सामान का खर्च शामिल होता है. अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ होना जरूरी है.

कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की दुकान चला रहे हैं. आमतौर पर एयरपोर्ट की एक दुकान से महीने के 1 से 2 लाख रुपये तक का मुनाफा हो सकता है. कुछ पॉपुलर कैटेगरी में इससे ज्यादा कमाई भी संभव है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर दुकान खोलने के लिए DIAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आप सीधे DIAL के कमर्शियल डिपार्टमेंट से संपर्क करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं.

अगर आपके पास सही बजट और प्लानिंग है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर दुकान खोलना एक शानदार बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है.