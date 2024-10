"स्वीकार है", OLA इलेक्ट्रिक के मालिक के जॉइन OLA वाले ऑफर पर कॉमेडियन कुणाल कामरा

ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra Bhavish Aggarwal Clash) के बीच शुरू हुई जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. कुणाल कामरा ने कई शर्तों के साथ सोमवार को भाविश अग्रवाल की नौकरी वाले ऑफर को स्वीकार कर लिया. उन्होंने एक्स पर कहा, उनके पास ओला (OLA Electric) के साथ काम करने के भाविश अग्रवाल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. कुणाल ने कहा कि हजारों बार टैग किए जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कोई OLA कर्मचारी हूं."

I have no choice but to accept @bhash's offer to work with OLA…

After being tagged thousands of times I anyway feel like I am an OLA employee.

OLA can seal this collaboration by committing to the below action points & looking forward to joining. pic.twitter.com/flqOgIkUo6 — Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 28, 2024

कुणाल कामरा ने रखी ये शर्त

कुणाल कामरा ने कहा, " ओला विभिन्न एक्शन पॉइंट पर प्रतिबद्ध होकर इस कोलैबोरेशन को सील कर सकता है. उनकी मांग है कि "ओला इलेक्ट्रिक को अपनी सर्विस क्राइसिस को सॉल्व करने की प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहना चाहिए. ओला को ऑर्थराइज्ड सर्विस सेंटर पर सर्विस अपील के सात बिजनेस डेज के भीतर सभी स्कूटरों की मरम्मत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए. अगर स्कूटर की मरम्मत में 7 दिनों से ज्यादा समय लगता है तो ग्राहकों को या तो पहले एक टंपरेरी रिप्लेसमेंट स्कूटर मिले या मरम्मत पूरी होने तक उनको हर दिन 500 रुपए रिंबर्समेंट मिले. इसके अलावा ग्राहक को देरी हने पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए दिए जाएं.

क्या है मामला?

OLA इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल ने 6 अक्टूबर को कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों के सर्विस सेंटर के हालात को उजागर करने के बाद कुणाल कामरा को आने और उनकी मदद करने के लिए न्योता दिया था. दोनों के बीच बहस तब शुरू हुई जब कुणाल कामरा ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें ओला सर्विस सेंटर में बड़ी संख्या में ईवी स्कूटर पार्क किए जा रहे थे. इस पर कॉमेडियन ने लिखा था, "क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवनरेखा हैं.."

Since you care so much @kunalkamra88, come and help us out! I'll even pay more than you earned for this paid tweet or from your failed comedy career.



Or else sit quiet and let us focus on fixing the issues for the real customers. We're expanding service network fast and backlogs… https://t.co/ZQ4nmqjx5q — Bhavish Aggarwal (@bhash) October 6, 2024

भावेश अग्रवाल ने क्या कहा?

कुणाल कामरा के ट्वीट के जवाब में भाविश अग्रवाल ने कहा "चूंकि आप इतनी परवाह करते हैं, इसलिए आइए और हमारी मदद कीजिए! मैं आपके इस ‘पेड ट्वीट' या आपके असफल करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा. या फिर चुप रहिए और हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देने दीजिए. हम तेजी से सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्द ही लंबी कतारों को खत्म कर दिया जाएगा."

भाविश अग्रवाल- कुणाल कामरा के बीच तीखी बहस

भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच रविवार को ‘एक्स' पर कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री के बाद सेवा की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस हुई थी. दरअसल, भाविश अग्रवाल ने ओला गीगाफैक्ट्री की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर कामरा ने कई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तस्वीर डाली, जो कथित तौर पर मरम्मत के लिए एक साथ खड़े थे.

Minister @nitin_gadkari please look at the plight of indian customers,

their voices aren't heard.

They can't get to work.

They are taking bad loans to solve an issue that is primarily Ola's responsibility…

When will government agencies intervene? https://t.co/nJYapedavI — Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 28, 2024

कामरा ने तस्वीर के साथ लिखा, "क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवनरेखा हैं." उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए पूछा, "क्या इसी तरह भारतीय ईवी का उपयोग करेंगे?" कामरा ने यह भी कहा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है, वह अपनी आपबीती नीचे सभी को टैग करते हुए लिख दें.