Ola ने पहली इंडिजिनस लिथियम आयन बैटरी Bharat Cell किया लॉन्च, EV सेक्टर में भाविश अग्रवाल का बड़ा दांव

Ola Electric Bharat Cell: ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल का कहना है कि गाड़ी का असली दिल बैटरी होती है और अब जब ओला का खुद का सेल आ चुका है, तो इससे कंपनी के मार्जिन और मार्केट पोजिशन दोनों और मजबूत होंगे.

Ola Electric अब सिर्फ स्कूटर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि भारत के लिए EV टेक्नोलॉजी और एनर्जी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है.
नई दिल्ली:

भारत का इलेक्ट्रिॉनिक व्हीकल (EV) सेक्टर तेजी से बदल रहा है और इस बार ओला इलेक्ट्रिक ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी इन-हाउस डेवलप की हुई पहली इंडिजिनस लिथियम आयन बैटरी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम 4680 भारत सेल रखा गया है . कंपनी का दावा है कि यह भारत में बनी पहली ऐसी बैटरी है, जो EV मार्केट का पूरा गेम बदल देगी. 

ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल का कहना है कि गाड़ी का असली दिल बैटरी होती है और अब जब ओला का खुद का सेल आ चुका है, तो इससे कंपनी के मार्जिन और मार्केट पोजिशन दोनों और मजबूत होंगे.

भारत सेल की खासियत

ओला के अनुसार, भारत सेल 15 साल से ज्यादा बैटरी लाइफ देता है. इसमें बाकी कंपनियों की तुलना में 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी है और यह सिर्फ 15 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है. जबकि बाकी कंपनियों की बैटरी 30 मिनट में सिर्फ 50% तक चार्ज होती है. 

ओला इलेक्ट्रिक के R&D हेड राजेश मेक्कट का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी सेफ्टी और कॉस्ट दोनों मामलों में गाड़ी को एडवांटेज देती है. कंपनी धीरे-धीरे इस बैटरी को अपने सभी प्रोडक्ट्स में लगाने की योजना बना रही है.

नए स्कूटर और सुपर प्रोडक्ट्स

‘संकल्प' नाम के एनुअल इवेंट में ओला ने इस सेल से लैस Ola Pro Sport स्कूटर भी पेश किया. यही नहीं, कंपनी ने एक नया प्रोटोटाइप भी दिखाया जिसका नाम  Diamond Head Electric Motorcycle है. भाविश अग्रवाल ने कहा कि यह बाइक 2027 के बीच में लॉन्च होगी और कीमत 5 लाख रुपये से कम होगी. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0 से 100 kmph की स्पीड सिर्फ 2 सेकेंड में पकड़ लेगी और इसमें रिमोट समन जैसी एडवांस फीचर्स होंगे.

इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने की तैयारी

ओला इलेक्ट्रिक अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो. भाविश ने NDTV Profit को बताया कि इस स्कीम में अभी तक सिर्फ वही कंपनी है जिसने फैक्ट्री लगाकर कमर्शियल सेल प्रोडक्शन शुरू किया है. इसके तहत कंपनी ने Gen 3 इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी भी शामिल है. यह मोटर Rare Earth Magnets को रिप्लेस करेगी और तीसरी तिमाही से इन वाहनों का प्रोडक्शन शुरू होगा.

MoveOS6 और AI फीचर्स

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन MoveOS6 भी लॉन्च किया है. इसमें AI-बेस्ड कई फीचर्स दिए गए हैं जैसे वॉयस असिस्टेंट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कोलिजन अलर्ट और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट. कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम यूजर्स को बताएगा कि कैसे वे अपने स्कूटर या बाइक की बैटरी लाइफ और बेहतर बना सकते हैं. MoveOS6 जनवरी 2026 से उपलब्ध होगा.

ओला इलेक्ट्रिक अब सिर्फ स्कूटर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि भारत के लिए EV टेक्नोलॉजी और एनर्जी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है. भारत सेल और नई टेक्नोलॉजी के साथ ओला का टारगेट है कि वह आने वाले सालों में न सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाए बल्कि इंडिया को ग्लोबल EV मैप पर और मजबूत जगह दिलाए.
 

