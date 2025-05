Ola Electric इस हफ्ते से शुरू करेगी Roadster X बाइक की डिलीवरी, जानें कितनी होगी कीमत

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इस हफ्ते के अंत से अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ‘रोडस्टर एक्स' की डिलीवरी शुरू करने जा रही है. कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने मंगलवार, 20 मई को इसकी घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा – "रोडस्टर एक्स की डिलीवरी इस शुक्रवार से शुरू हो रही है. ग्राहकों को हमारी बाइक का अनुभव लेते हुए देखना रोमांचक होगा."

Roadster X deliveries starting this Friday! Excited to see customers experience our bike ❤️🏍️

अगस्त 2023 में भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री का ऐलान किया था. तब कंपनी ने तीन मॉडल पेश किए थे रोडस्टर एक्स, रोडस्टर और रोडस्टर प्रो.

Our 1 million strong community brought the EV revolution in India!

Now, we are taking the revolution forward with the bold, iconic, and future-ready Roadster X!

Deliveries starting this Friday.#RideTheFuture ⚡🏍️ pic.twitter.com/kXSXumRrfN