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मंगेतर को खाई में धक्का देने से कुछ घंटे पहले आशिक से कैफे में मिली थी सिया, केतन की हत्या का बनाया था प्लान

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि मंगेतर सिया गोयल ने लोहागढ़ किले की खाई में धक्का देने से कुछ घंटे पहले ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ एक कैफे में हत्या का पूरा प्लान बनाया था.

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मंगेतर को खाई में धक्का देने से कुछ घंटे पहले आशिक से कैफे में मिली थी सिया, केतन की हत्या का बनाया था प्लान
केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा
  • केतन अग्रवाल की हत्या लोहगढ़ किले पर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर योजना बनाकर की थी
  • सिया ने केतन को कई बार किले पर जाने के लिए मनाया था, जहां पहले भी हत्या की कोशिश हुई थी
  • 18 जून को सिया और चेतन ने केतन को ट्रेक के दौरान खाई में धकेल दिया, इसे हादसा बताने की कोशिश की गई
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पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर को खाई में धक्का देने से पहले सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी से मिली थी. सिया और चेतन ने इस वारदात को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही एक कैफे में पूरा प्लान बनाया था. दोनों ने बड़ी चालाकी से पूरी साजिश को अंजाम दिया और शुरुआत में इसे एक हादसे के रूप में पेश किया.

पुणे पुलिस के अनुसार, 18 जून को 26 साल के केतन अग्रवाल अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहगढ़ किले पर गए थे. सिया ने केतन को प्री-बर्थडे सरप्राइज के बहाने से वहां बुलाया था. अगले दिन यानी 19 जून को सिया का जन्मदिन था. सिया और केतन की फरवरी में सगाई हुई थी और नवबंर में दोनों शादी करने वाले थे. जब केतन लोहगढ़ किले पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद चेतन और सिया ने उन्हें खाई में धक्का दे दिया.

पहले भी जान लेने की की कोशिशें की

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिया ने कई बार केतन को 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मनाया था. 31 मई को दोनों लोहगढ़ किले गए थे. उसने फिर से जोर दिया कि वे चार दिन बाद किले पर जाएं. लेकिन केतन की मां ने उसे दूसरी बार वहां जाने की इजाजत नहीं दी.

सिया ने एक बार फिर 14 जून को जाने का प्लान बनाया और वह मान गया. उस दिन, उसने कथित तौर पर उसे चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की. हालांकि, वह एक झाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा. जब केतन ने पूछा कि उसे क्यों धकेला गया, तो उसने सांप होने का झूठा शोर मचाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने उसे बचाया है.

इसके बाद 18 जून की सुबह, सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले और केतन की हत्या की योजना बनाई. उन्होंने किले पर ऐसी जगहों की पहचान की जहां से वे केतन को धकेल सकते थे. दोपहर में, सिया केतन को फिर से किले पर ले गई और चेतन भी उनके पीछे-पीछे ट्रेक पर गया, जिसमें आमतौर पर लगभग तीन से चार घंटे लगते हैं. ट्रेक के दौरान, उसने इशारों से सिया से बात की. सीसीटीवी फुटेज में चेतन को हुडी पहने हुए भी देखा गया, जिससे उसकी पहचान छिपी रहे और वह सिया और केतन का पीछा कर सके. इसके बाद सिया और चेतन ने केतन को पीछे से एक खाई में धकेल दिया.

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कैसे पकड़ा गया चेतन?

सीसीटीवी फुटेज में केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ चलते हुए दिख रहे थे, जबकि शॉर्ट्स और हुडी पहने एक व्यक्ति उनसे लगभग 20 से 30 फीट की दूरी पर उनके पीछे चल रहा था। उस व्यक्ति ने हुड से अपना चेहरा ढका हुआ था और हेडसेट भी पहना हुआ था.

एक और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया. इस फुटेज में सिया अचानक पीछे मुड़कर हुडी पहने व्यक्ति की ओर देखती हुई दिखाई दी. लगभग उसी पल, वह व्यक्ति नीचे बैठ गया, जैसे वह खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचने की कोशिश कर रहा हो.

गर्मी के मौसम में हुडी पहनना पुलिस को केस के और नजदीक ले गया. पुलिस ने देखा कि उस समय इलाके में तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था. इतनी तेज गर्मी में ट्रेक के दौरान हुडी पहनने का फैसला बहुत अजीब लगा और अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान की बारीकी से जांच करने का फैसला किया.

अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी सबूतों और डिजिटल विश्लेषण से जल्द ही सिया और हुडी पहने व्यक्ति के बीच गहरा संबंध का खुलासा हुआ. उस व्यक्ति की पहचान 22 वर्षीय चेतन बाबूलाल चौधरी के रूप में हुई. जांच टीम ने चेतन के सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीरों की तुलना सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों से की और उनमें काफी समानताएं पाईं.

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सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल

केतन की मौत के बाद सिया के व्यवहार पर भी पुलिस को शक हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, जांच टीम ने देखा कि घटना के बाद सिया ने केतन की मौत पर ज्यादा दुख नहीं थी, जिससे दुर्घटना वाली थ्योरी पर शक और बढ़ गया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, केतन के चाचा ने पुलिस को बताया कि सिया ने पहले शादी को लेकर हिचकिचाहट जताई थी. उन्होंने बताया कि उसने एक बार पूछा था कि क्या शादी को एक साल के लिए टाला जा सकता है.

इसके बाद, पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की और जांच करने पर सिया व चेतन के बीच काफी बातचीत का पता चला. पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों ने पिछले सात महीनों में 2004 फोन कॉल किए थे और लगभग 238 घंटे एक-दूसरे से बात की थी.

फिलहाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया हैय उन्हें सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और टीम मामले की जांच जारी रखे हुए है.

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