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प्लान A फेल हुआ, प्लान B में मार डाला, प्लान C भी था तैयार, सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के लिए रची थी साजिश

Ketan Agarwal Pune Murder: पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मंगेतर को रास्ते से हटाने के लिए सिया ने एक के बाद एक तीन जानलेवा प्लान तैयार किए थे.

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प्लान A फेल हुआ, प्लान B में मार डाला, प्लान C भी था तैयार, सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के लिए रची थी साजिश
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे
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  • केतन अग्रवाल की हत्या उनकी मंगेतर सिया गोयल ने 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर की थी
  • सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी
  • हत्या से चार दिन पहले सिया ने केतन को लोहागढ़ किले से खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी
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पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. केतन को उनकी मंगेतर सिया गोयल ने ही 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला. सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. उसने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी. सिया ने इस वारदात को अंजाम देने से चार दिन पहले भी केतन को खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी. वह केतन की हत्या का प्लान A था. जब प्लान A फेल हुआ तो सिया और चेतन ने प्लान B बनाया. अगर यह योजना भी फेल हो जाती तो भी सिया ने प्लान C पहले से तैयार कर रखा था.

क्या था केतन की हत्या का प्लान A जो फेल हो गया?

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया ने कि सिया और केतन तीन बार लोहागढ़ किले गए थे. हत्या वाले दिन से चार दिन पहले 14 जून को सिया केतन को लेकर लोहागढ़ गई थी. यह सिया की साजिश का प्लान A था. इसी दौरान सिया ने सबसे पहले केतन की हत्या करने की कोशिश की. सिया ने किले से खाई की तरफ केतन को धक्का दिया. हालांकि केतन ने एक झाड़ी को पकड़ लिया और उनकी जान बच गई. जब सिया का राज खुलने वाला था तो वो 'सांप है, सांप है' चिल्लाने लगी. सिया ने केतन को गले लगा लिया. केतन को भी लगा कि शायद वहां सांप था, इससे बचाने के लिए सिया ने धक्का दिया.

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प्लान B हुआ सफल, कर दिया मंगेतर का मर्डर

केतन के परिवार का कहना है कि 19 जून को सिया का जन्मदिन था. इससे एक दिन पहले सिया ने प्री-बर्थडे सरप्राइज के बहाने से केतन को लोहगढ़ किले बुलाया. पुणे पुलिस के अनुसार, इस दौरान सिया का कथित प्रेमी चेतन भी पहुंच गया. चेतन ने अपना मोबाइल कोंढवा में अपने घर पर रखा था ताकि किसी को उस पर शक न हो. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने कपड़े भी बदल लिए थे.चिलचिलाती धूप में हुडी पहनकर लोहागढ़ जाते हुए चेतन का CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लग गया.

किले में जब केतन मोबाइल से तस्वीर ले रहा था, तभी सिया ने उसे खाई में धक्का दे दिया. इसके बाद सिया ने ही पुलिस को फोन किया और कहा कि केतन फिसलकर खाई में गिर गया है. पुलिस और परिवार भी मौके पर पहुंचे. यह सिया गोयल का प्लान B था, जो सफल हो गया और केतन को मौत के घाट उतार दिया.

प्लान C भी पहले से था तैयार

केतन के पिता का आरोप है कि सिया ने उनके बेटे की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था. अगर लोहगढ़ में प्लान B भी फेल हो जाता, तो सिया केतन की हत्या महाबलेश्वर में करती. सिया ने चेतन के साथ मिलकर प्लान C भी पहले से ही तैयार कर लिया था. 

दोनों के बीच झगड़े की जानकारी

पुलिस को जानकारी मिली कि फरवरी में शादी तय होने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुणे रूरल पुलिस की क्राइम ब्रांच और लोनावाला रूरल पुलिस ने अच्छी जांच के बाद केस सुलझा लिया. 

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परिवार ने शक जताया

केतन को माउंटेनियरिंग का शौक था. उसे पहाड़ों और घाटियों में घूमने का अनुभव था. इसलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की अचानक मौत पर शक जताया था. उसके बाद, एसपी ने पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच की टीमों को मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया.

अग्रवाल परिवार द्वारा शिकायत में शक जताए जाने के बाद, सिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान, उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ से धक्का देकर मारने की बात कबूल की. ​​इस मामले में लोनावाला रूरल पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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