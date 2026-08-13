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उत्तराखंड के चमोली में टनल के अंदर घुसा पानी, 18 मजदूर फंसे; 7 को सुरक्षित निकाला गया

चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय टनल के अंदर 18 मजदूर काम कर रहे थे. इनमें से 7 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

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टनल के अंदर घुसा पानी
  • चमोली जिले में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की टनल में अचानक पानी का तेज बहाव होने से आपातकालीन स्थिति बनी.
  • टनल के अंदर काम कर रहे मजदूरों में से सात को सुरक्षित बाहर निकालकर दो को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया.
  • पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर संचालित कर रही हैं.
बचाव कार्य के लिए कौन सी टीमें मौके पर तैनात की गई हैं?
चमोली:

उत्तराखंड के चमोली जिले में एचसीसी (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी) की टनल में एक बड़ा हादसा सामने आया है. टनल के अंदर अचानक पानी का तेज बहाव आने से आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते कई मजदूरों के अंदर फंसे होने की सूचना है.

चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना के समय टनल के अंदर 18 मजदूर काम कर रहे थे. इनमें से 7 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. निकाले गए मजदूरों में से दो को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया जा चुका है, जबकि अन्य घायलों और प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अतिरिक्त एंबुलेंस मौके पर भेजी गई हैं.

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एसपी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. टनल में अचानक पानी भरने की वजह से अंदर मौजूद मजदूरों के फंसने की आशंका बनी हुई है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है.

जिला प्रशासन को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है और अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. बचाव दल टनल के भीतर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. चमोली जिले में हुई इस घटना को एक बड़ी दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा है.

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फिलहाल, यह शुरुआती जानकारी के आधार पर तैयार रिपोर्ट है. टनल में फंसे लोगों की सटीक संख्या, उनकी स्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने पर अपडेट किया जाएगा.

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