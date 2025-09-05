विज्ञापन
सांसद इंजीनियर राशिद के साथ तिहाड़ जेल में किन्‍नरों ने की मारपीट! AIP ने सरकार से की ये मांग

तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, इंजीनियर राशिद तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद हैं.यहां बंद किन्नरों से इंजीनियर राशिद की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी. हालांकि इस घटना में उन्‍हें मामूली चोटें आई थीं. 

सांसद इंजीनियर राशिद के साथ तिहाड़ जेल में किन्‍नरों ने की मारपीट! AIP ने सरकार से की ये मांग
तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, इंजीनियर राशिद तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद हैं. (फाइल)
  • अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ जेल में इंजीनियर राशिद के साथ हुई हिंसा और उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई है.
  • सूत्रों के मुताबिक, इंजीनियर राशिद तिहाड़ में बंद हैं, जहां किन्नर कैदियों से उनकी कहासुनी के बाद पिटाई की गई.
  • पार्टी ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के लिए पुरुष किन्नरों को जानबूझकर उनके साथ रखने का आरोप लगाया.
श्रीनगर:

अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला से अपने सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा अपने वकील एडवोकेट जावेद हुब्बी के साथ हाल ही में हुई कानूनी मुलाकात के दौरान किए गए खुलासों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है. इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद हैं. तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिनों पहले जेल नंबर 3 में बंद किन्नरों से इंजीनियर राशिद की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी. हालांकि सूत्रों ने हत्या की प्लानिंग और बाकी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. 

एडवोकेट हुब्बी ने कहा कि इंजीनियर राशिद ने खुलासा किया है कि कैसे "तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के लिए नए तरीके ईजाद किए हैं, जिसमें जानबूझकर बैरकों में पुरुष किन्नरों को रखा जाता है, जिन्हें भड़काने, हमला करने और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

बाल-बाल बच गए इंजीनियर राशिद: हुब्‍बी

साथ ही उन्होंने बताया कि इंजीनियर राशिद उस वक्‍त बाल-बाल बच गए, जब पुरुष किन्नर कैदियों के एक समूह ने मिलकर उन पर एक गेट गिरा दिया और धक्का दिया. हुब्बी ने कहा कि वह एक बच गए. अगर यह सीधे लगता तो जानलेवा हो सकता था. यह उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर की गई कोशिश से कम नहीं है. 

राशिद के विवरण के अनुसार, बीरवाह के अयूब पठान, कमरवारी के बिलाल मीर और श्रीनगर के अमीर गोजरी सहित कश्मीरी कैदियों पर सबसे पहले इन पुरुष किन्नरों ने हमला किया, जबकि कुपवाड़ा के अर्शीद तंच को भी अपमानित किया गया. 

कश्‍मीरियों को निशाना बनाने का लगाया आरोप 

हैरानी की बात यह है कि इंजीनियर राशिद ने आरोप लगाया है क‍ि इन पुरुष किन्नरों को एचआईवी पॉजिटिव घोषित किया गया है और जानबूझकर उन्हें कश्मीरी बंदियों के साथ रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर कुख्यात गैंगस्टर पिछले तीन महीनों से कश्मीरियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाकर इस अभियान का समर्थन करते दिख रहे हैं.

अवामी इत्तेहाद पार्टी ने गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हुए स्वतंत्र जांच, जेल अधिकारियों की सख्त जवाबदेही और इंजीनियर राशिद के साथ सभी कश्मीरी बंदियों की सुरक्षा और सम्मान की तत्काल गारंटी की मांग की है. 

कहासुनी के बाद किन्‍नरों ने की थी पिटाई

तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, इंजीनियर राशिद तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद हैं. 7-8 दिन पहले जेल नंबर 3 में बंद किन्नरों से इंजीनियर राशिद की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी. हालांकि इस घटना में राशि को मामूली चोटें आई थीं. 

उन्‍होंने बताया कि तिहाड़ की जेल नंबर-तीन में ही किन्नर कैदियों को रखा जाता है. फिलहाल सिर्फ तीन किन्नर कैदी ही तिहाड़ में बंद हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हत्या की प्लानिंग और बाकी आरोप बेबुनियाद हैं.

