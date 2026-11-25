जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है. करीब 37 वर्षों में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है, जब घाटी में कोई स्थानीय आतंकी सक्रिय नहीं बचा है. हाल ही में लतीफ भट के मारे जाने के बाद स्थानीय आतंकवाद का आखिरी चेहरा भी खत्म हो गया. इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह विदेशी और खासतौर पर पाकिस्तानी आतंकियों पर फोकस कर रही हैं.

35 पाकिस्तानी आतंकी एजेंसियों के निशाने पर

सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के मुताबिक, फिलहाल पीर पंजाल के उत्तर में करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हो सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में इस समय सक्रिय आतंकियों में लगभग 90 प्रतिशत विदेशी हैं. पहले स्थानीय आतंकियों की आड़ में गतिविधियां चलती थीं, लेकिन अब ऐसा कोई स्थानीय नेटवर्क शेष नहीं बचा है.

भर्ती के आंकड़े बता रहे बदलाव की कहानी

आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2018 में 196 स्थानीय युवक आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए थे. यह संख्या 2021 में 146, वर्ष 2022 में 121, वर्ष 2023 में 19 और वर्ष 2024 में सिर्फ 4 रह गई. वर्ष 2025 में केवल एक स्थानीय भर्ती हुई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है.

सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तान

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि स्थानीय भर्ती समाप्त होने के बाद पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा (LoC) के जरिए अपने आतंकियों को कश्मीर में भेजने की कोशिश कर सकता है. सर्दियों में भारी बर्फबारी से पहाड़ी दर्रे बंद होने से पहले घुसपैठ कराने की रणनीति तैयार की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने एलओसी के पास अपने लॉन्चपैड दोबारा सक्रिय कर दिए हैं. हालांकि इस बार रणनीति बदली हुई बताई जा रही है. बड़े शिविरों की जगह छोटे-छोटे समूहों में 2 से 3 आतंकियों को रखा जा रहा है, ताकि किसी कार्रवाई की स्थिति में पूरे नेटवर्क को नुकसान न पहुंचे.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति

बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. इसके बाद पाकिस्तान ने छोटे लॉन्चपैड बनाने की रणनीति अपनाई है. ऐसे ठिकानों का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है.

घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने सीमा और पहाड़ी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में करीब 100 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (Temporary Operating Bases) स्थापित किए गए हैं. इसका मकसद आतंकियों की आवाजाही पर नजर रखना और उन्हें सुरक्षित ठिकाने बनाने से रोकना है.

पुराने नेटवर्क पर भी कार्रवाई

सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं, जो वर्षों पहले पाकिस्तान चले गए थे और अब वहां से आतंकी गतिविधियों को फिर सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों की संपत्तियों को चिह्नित कर जब्त करने की प्रक्रिया भी जारी है, ताकि आतंक के लिए आर्थिक मदद के रास्ते बंद किए जा सकें.

सर्दियों में भी अलर्ट पर सुरक्षा तंत्र

खुफिया एजेंसियों ने सीमा पर बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) की संभावित गतिविधियों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है. ऐसे में सुरक्षा बल सर्दियों के पूरे मौसम में किसी भी घुसपैठ या आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. स्थानीय आतंकवाद के खत्म होने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का अगला लक्ष्य घाटी में सक्रिय विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना है.

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