बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की चर्चा पूरे देश में है. 25 नवंबर को मोकामा के नदवां में हुई इस शादी में देश-विदेश से लाखों लोग पहुंचे, जिसमें कई VIP भी शामिल थे. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में इतनी भीड़ जुटी कि कई किलोमीटर तक लंबी जाम लग गई. हुजूम इतनी भारी जुटी कि वहां आस-पास के इलाके में मोबाइल नेटवर्क ने काम करना बंद दिया. अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई बडे़ नेता भी पहुंचे. लेकिन जिस नीतीश कुमार का गुणगान करते अनंत सिंह थकते नहीं है, वो नहीं आए.

नीरज की खिलाफत के कारण जदयू से निष्कासित हो चुके अनंत सिंह

अनंत सिंह की नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है. लेकिन कुछ महीनों पहले बिहार में हुए विधान परिषद चुनाव में जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध करने के कारण अनंत सिंह अपनी ही पार्टी से किनारे किए जा चुके हैं. पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए ललन सिंह

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विधान परिषद चुनाव के समय हुई खुली सियासी अदावत में नीतीश कुमार के करीबी और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अनंत के पक्ष में दिखे थे. हालांकि बाद में उन्होंने भी चुप्पी साध ली. लेकिन आज शिवांगी की शादी में ललन सिंह पहुंचे. अनंत सिंह के साथ उनकी बातचीत भी हुई.

इस बीच बुधवार देर रात जदयू ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि नीतीश कुमार 25 नवंबर को जदयू के एक नेता की बेटी की शादी में शामिल हुए. मतलब कि जिस दिन अनंत सिंह की बेटी की शादी थी, उसी दिन नीतीश एक दूसरे शादी समारोह में शामिल हुए.

किसकी शादी में पहुंचे नीतीश कुमार?

दरअसल अनंत सिंह की बेटी की शादी के दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली जिले के महुआ में पार्टी के वरिष्ठ नेता जागेश्वर राय की बेटी के शादी में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने परिजनों को स्नेह - आशीष दिया.

राजद से जदयू में आए जागेश्वर राय

जागेश्वर राय बिहार के वैशाली जिले की महुआ विधानसभा क्षेत्र से बड़े जदयू नेता हैं. वो अभी वर्तमान में जनता दल में प्रदेश महासचिव हैं. जागेश्वर राय ने राजद से राजनीति की शुरुआत की थी. 2010 में महुआ सीट से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. लेकिन जनवरी 2019 में वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए.

कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं जागेश्वर राय

जागेश्वर राय शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं. वो 'जीआरए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स' व 'जागेश्वर राय आरती B.Ed. कॉलेज' जैसे शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं. बुधवार को उनकी बेटी डॉ. रितु वर्षा की शादी में नीतीश कुमार सहित कई अन्य नेता शामिल हुए.



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