अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील के पास सड़क चौड़ीकरण और भारी मशीनों के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बुलडोजर और जेसीबी मशीनें निर्माण कार्य करती दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद विपक्षी नेताओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और धार्मिक हस्तियों ने चिंता जताई है. शेषनाग झील जम्मू-कश्मीर की संवेदनशील ग्लेशियल झीलों में शामिल मानी जाती है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, पीडीपी नेता मोहित भान और मीरवाइज उमर फारूक ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं. वहीं सीमा सड़क संगठन (BRO) का कहना है कि काम केवल मौजूदा ट्रैक को सुरक्षित और यात्रियों के लिए अधिक सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है.

शेषनाग झील के वीडियो वायरल, क्यों विपक्ष और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल?

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील के पास सड़क निर्माण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में बुलडोजर और अन्य मशीनें सड़क चौड़ीकरण के लिए काम करती नजर आ रही हैं. शेषनाग झील जम्मू-कश्मीर की उन 14 उच्च जोखिम वाली हिमनदीय झीलों (Glacial Lakes) में शामिल मानी जाती है, जिनमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा चिन्हित किया गया है. इसी कारण निर्माण कार्य को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.

पीडीपी से जुड़े कश्मीरी पंडित नेता मोहित भान ने सड़क निर्माण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे हिंदू आस्था और प्रकृति दोनों के खिलाफ बताया. उनका कहना है कि शेषनाग केवल एक पर्वतीय झील नहीं, बल्कि हिंदू मान्यताओं से जुड़ा पवित्र स्थल है. धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय यहीं अपने सर्पों को छोड़कर आगे बढ़े थे.

मोहित भान ने कहा कि विकास के नाम पर नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि शेषनाग झील हिंदुओं और स्थानीय समुदायों दोनों के लिए आस्था का केंद्र है तथा यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी का हिस्सा है. खेड़ा ने नेपाल में हाल के ग्लेशियर और बाढ़ संबंधी हादसों का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है.

मीरवाइज के आरोप

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मीरवाइज उमर फारूक ने भी चिंता जताई; बीआरओ ने दी सफाई

जामिया मस्जिद श्रीनगर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने भी पहाड़ों, ग्लेशियरों और जल स्रोतों की सुरक्षा की मांग करते हुए निर्माण कार्य तुरंत रोकने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पहलगाम के हिमनदीय क्षेत्र में स्थित शेषनाग झील के पास भारी मशीनों से चल रहे काम के दृश्य और रिपोर्ट काफी चिंताजनक हैं. ग्लेशियर पहले ही तेजी से पिघल रहे हैं और नेपाल में हाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करता रहा है और यात्रा सुविधाओं के विस्तार पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह काम पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

विवाद बढ़ने के बाद सीमा सड़क संगठन ने बयान जारी कर कहा कि निर्माण कार्य सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए किया जा रहा है.

बीआरओ के अनुसार बुलडोजरों का उपयोग किसी नए मार्ग के निर्माण के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से मौजूद ट्रैक को सुरक्षित और चौड़ा बनाने के लिए किया जा रहा है. संगठन ने कहा कि पिछले वर्षों के यात्रा अनुभव और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्ग के कमजोर हिस्सों को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि भीड़भाड़ कम हो और आवाजाही सुरक्षित हो सके.

बीआरओ के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. संगठन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण, संवेदनशील हिस्सों को स्थिर करना और मार्ग को अधिक सुरक्षित बनाना व्यापक जनहित में है. साथ ही खुदाई से निकले मलबे के सुरक्षित निपटान और प्राकृतिक जल निकासी को संरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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