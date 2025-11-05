विज्ञापन
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ रहे श्रद्धालु, पटना में भीषण ट्रैफिक जाम

Kartik Purnima Snan : हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का खास महत्व है. मान्यता है कि इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करने से अनजाने में किए सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल मिलता है. इसीलिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं.

कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार आज.
नई दिल्ली:

देशभर में आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. एक तरफ गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा समेत पवित्र नदियों में स्न्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है. हरिद्वार हो या  हाजीपुर का ऐतिहासिक कोनहरा घाट, लाखों की संख्या मे श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे है. घाटों का नजारा आज देखते ही बन रहा है. बड़ी संख्या के लोगों के पहुंचने की वजह से सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई है. 

कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मौके पर गढ़मुक्तेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. इस दौरान  कार्तिक मेले में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. साथ ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद है.  कार्तिक मेले में  दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पंजाब समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालुओं की किसी तरह की परेशानी ना हों उसके लिए 14 अस्थाई घाट बनाए गए हैं.

बिहार के हाजीपुर के ऐतिहासिक कोनहरा घाट पर लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे है, इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई पर रही है,लोग यहां काफ़ी दूर-दूर से यहां अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं.

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से आज सुबह पटना के दीघा एम्स रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया. सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं. 

गुरु नानक जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और वहां मत्था टेका. दूसरे गुरुद्वारों का नजारा भी कुछ ऐसा ही है. लोगों मोमबत्तियां जलाकर गुरु पर्व का जश्न मना रहे हैं.

कार्तिक पूर्णिमा का मौका हो और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम न देखने को मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हर की पौड़ी का नजारा भी आज कुछ अलग ही देखा जा रहा है. गंगा में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं. 
 

गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका. वह अपनी पत्नी के साथ गुरुगद्वारा पहुंचे.

अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखने को मिल रही है. इस खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट पर पवित्र स्नान के लिए जुट रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं.

कार्तिक पूर्णिमा ओडिशा में भी बहुत ही खास तरह से मनाया जा रहा है. यहां भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. पुरी और भुवनेश्वर में बोइता बंदना उत्सव के दौरान भक्तों ने पारंपरिक अनुष्ठान किए. इस दौरान समुद्र किनारे भक्तों का सैलाब देखा गया.

