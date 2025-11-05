कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए निकले थे, पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, 3 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत से मातम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सड़क दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां पूरी तरह उजाड़ दीं. तीन सगे भाई कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए घर से बाइक पर निकले थे. इसी दौरान DAP खाद लदी पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में तीनों सगे भाइयों की मौत हो गई. वहीं आरोपी ड्राइवर वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. इस हादसे से इलाके में कोहराम मचा हुआ है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

तीन सगे भाइयों की मौत से कोहराम

इस दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. उस मां पर क्या गुजर रही होगी, जिसके जिगर के तीन टुकड़े एक साथ दुनिया से विदा हो गए, ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है. घर के तीन चिराग एक साथ बुझने से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार ये समझ ही नहीं पा रहा कि अचानक से ये हुआ क्या. बेटे को गंगा स्नान के लिए घर से निकले थे, फिर जीते जागते लौटकर क्यों नहीं आए.

गंगा स्नान के लिए जा रहे भाइयों को पिकअप ने मारी टक्कर

दिल दहलादेने वाला यह हादसा 4 नवंबर की रात को हुआ. रात को 9.55 बजे स्थानीय थाने को डाल 112 से खबर मिली कि बिहार के हाईवे बाईपास में एक बाइक सामने से आ रही पिकअप से टकराकर गिर गई हैं. तीन लोग घायल हालत में वहां पड़े हैं. जानकारी मिलते ही मौके पर डायल 108 एंबुलेंस तुपंत पहुंची. सभी घायलों को सुमेरपुर प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने दो भाइयों, 26 साल के सचिन, 18 साल के छोटू को मृत घोषित कर दिया. वहीं तीसरे भाई 30 साल के अरुण को गंभीर हालत में इलाज के लिए उन्नाव से कानपुर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान अरुण की भी मौत हो गई.