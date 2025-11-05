विज्ञापन
विशेष लिंक

मिर्जापुर रेलवे ट्रैक पर पैदल जा रहे यात्रियों पर कैसे चढ़ी ट्रेन? जानें हादसे से जुड़ी हर एक बात

Mirzapur Accident: दरअससल कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतरकर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के बजाय मुख्य लाइन को पार करते हुए ट्रैक पर चलने लगे. तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज स्पीड ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए.

Read Time: 2 mins
Share
मिर्जापुर रेलवे ट्रैक पर पैदल जा रहे यात्रियों पर कैसे चढ़ी ट्रेन? जानें हादसे से जुड़ी हर एक बात
मिर्जापुर में कैसे हुआ हादसा.
  • उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार स्टेशन पर गंगा स्नान के लिए आए चार श्रद्धालु ट्रेन से कट गए.
  • श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज की बजाय प्लेटफॉर्म के बीच से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे.
  • रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ जवानों ने घटना स्थल पर अफरातफरी के बीच लोगों को पटरी से हटाया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मिर्जापुर:

उत्तर प्रदेश के चुनार स्टेशन पर आज हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 लोग ट्रेन से कट गए. बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री यहां गंगा स्नान के लिए आए थे. कुछ श्रद्धालुओं ने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ श्रद्धालु सीढ़ियों से जाने के बचाए पटरी पर उतरकर उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान ट्रेन आ गई. 

ये भी पढ़ें- कार्तिक पूर्णिमा पर मिर्जापुर में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत

ट्रेन की चपेट में कैसे आए यात्री?

भारतीय रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि ट्रेन नंबर 13309 (चोपन-प्रयागराज एक्सप्रेस) चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी. इसी दौरान कुछ श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज की बजाए पटरी पार करके जाने की कोशिश करने लगे. रेलवे ने बताया कि श्रद्धालु मेन लाइन को क्रॉस करके जा रहे थे. तभी ट्रेन नंबर 12311 (नेताजी एक्सप्रेस) उस लाइन पर आ गई. इसी ट्रेन की चपेट में 3-4 पैसेंजर आ गए. 

पैदल रेलवे ट्रैक कर रहे थे पार 

दरअससल कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतरकर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के बजाय मुख्य लाइन को पार करते हुए ट्रैक पर चलने लगे.तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज स्पीड ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए. उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक, घटना सुबह 9:30 बजे प्रयागराज मंडल के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुई. 

रेलवे ट्रैक पर मची अफरातफरी

रेलवे ने बताया कि फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है. रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले को लेकर रेलवे ने जांच के भी आदेश दे दिए है. हादसे के बाद वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने लोगों को पटरी से हटाया. इस दौरान स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल था.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Accident, MIRZAPUR ACCIDENT, Mirzapur Train Accident, Train Accident In Mirzapur, Kartik Purnima Snan
Get App for Better Experience
Install Now