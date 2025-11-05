मिर्जापुर रेलवे ट्रैक पर पैदल जा रहे यात्रियों पर कैसे चढ़ी ट्रेन? जानें हादसे से जुड़ी हर एक बात

उत्तर प्रदेश के चुनार स्टेशन पर आज हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 लोग ट्रेन से कट गए. बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री यहां गंगा स्नान के लिए आए थे. कुछ श्रद्धालुओं ने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ श्रद्धालु सीढ़ियों से जाने के बचाए पटरी पर उतरकर उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान ट्रेन आ गई.

ट्रेन की चपेट में कैसे आए यात्री?

भारतीय रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि ट्रेन नंबर 13309 (चोपन-प्रयागराज एक्सप्रेस) चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी. इसी दौरान कुछ श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज की बजाए पटरी पार करके जाने की कोशिश करने लगे. रेलवे ने बताया कि श्रद्धालु मेन लाइन को क्रॉस करके जा रहे थे. तभी ट्रेन नंबर 12311 (नेताजी एक्सप्रेस) उस लाइन पर आ गई. इसी ट्रेन की चपेट में 3-4 पैसेंजर आ गए.

पैदल रेलवे ट्रैक कर रहे थे पार

दरअससल कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतरकर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के बजाय मुख्य लाइन को पार करते हुए ट्रैक पर चलने लगे.तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज स्पीड ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए. उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक, घटना सुबह 9:30 बजे प्रयागराज मंडल के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुई.

रेलवे ट्रैक पर मची अफरातफरी

रेलवे ने बताया कि फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है. रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले को लेकर रेलवे ने जांच के भी आदेश दे दिए है. हादसे के बाद वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने लोगों को पटरी से हटाया. इस दौरान स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल था.





