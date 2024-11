कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई

सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा है. इस दिन कार्तिक मास का अंतिम का अंतिम स्नान होता है, इसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है, सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक सिंह की जयंती मनाई जाती है, इस दिन पवित्र गंगा में स्नान-दान एवं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का भी विधान है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई इस पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया.

#WATCH | UP: A large crowd of devotees witnessed in Varanasi to take holy dip in Ganga River, on the occasion of Kartik Purnima pic.twitter.com/deI3oetXCN