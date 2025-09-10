'मैं विधवा हूं, आपने तो पति को छोड़ दिया था': प्रिया कपूर ने कोर्ट में करिश्मा को घेरा, संजय कपूर का प्रापर्टी विवाद गहराया

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर मामला अदालत में पहुंच गया है. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा के कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ केस दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की वसीयत में हेराफेरी की है ताकि पूरी दौलत पर कब्जा किया जा सके. कोर्ट ने इस पर प्रिया कपूर के पक्ष से संजय कपूर की संपत्ति का पूरा ब्योरा देने को कहा है. अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है. संपत्ति विवाद के निपटारे तक कोर्ट प्रापर्टी के बंटवारे को लेकर कोई रोक लगा सकता है.

वहीं प्रिया कपूर की ओर से वकील ने कोर्ट में कहा, मृत्यु के समय वो कानूनन उनकी पत्नी थीं. अब ये प्यार और नजदीकियों का दावा- ये सब तब कहां था, जब उन्होंने (करिश्मा) ने सुप्रीम कोर्ट तक तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी. वकील ने अदालत में कहा, 'उनके दिवंगत पति ने एक ट्रस्ट भी बनाया था. मुकदमा दायर होने से पांच दिन पहले, ट्रस्ट के दस्तावेज़ों के तहत 1900 करोड़ रुपये की संपत्ति बच्चों के नाम कर दी गई थी. वादी पक्ष को बताना चाहिए था कि पूर्व पत्नी के साथ हुई तलाक की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई. वो हमारे एक दिवंगत पति हैं, उनके प्रति कुछ सहानुभूति है. मैं विधवा हूं. मैं उनकी अंतिम वैध पत्नी के तौर पर थी, तब आप कहां थीं? आपके पति आपको कई साल पहले छोड़कर चले गए थे.

"उनकी ओर से (संजय कपूर) ने एक ट्रस्ट भी बनाया था. मुकदमा दायर होने से 5 दिन पहले, ट्रस्ट के दस्तावेजों के अनुसार ही 1900 करोड़ रुपये की प्रापर्टी को बच्चों के नाम कर दिया गया था.वादी पक्ष को अदालत को यह बताना चाहिए था कि करिश्मा कपूर के साथ तलाक का पूरा विवाद सु्प्रीम कोर्ट में खत्म हुआ था.मैं उनकी विधवा हूं. संजय कपूर की मौत के समय मैं उनकी कानूनी तौर पर पत्नी थी. उस वक्त आप कहां थी, आपके पति ने तो आपको काफी पहले छोड़ दिया था.