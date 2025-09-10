करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में मांगा हिस्सा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर उनकी तलाकशुदा पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर बुधवार को अदालत में सुनवाई शुरू हुई. इस याचिका से संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद गहराता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों में 20 साल की समायरा और 14 साल के कियान ने कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ केस दायर किया है. उनका आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी की है ताकि पूरी दौलत पर कब्जा किया जा सके