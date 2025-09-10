विज्ञापन
विशेष लिंक

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में मांगा हिस्सा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

करिश्मा कपूर के बेटों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में मांगा हिस्सा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

Read Time: 1 min
Share
करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में मांगा हिस्सा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
  • संजय कपूर की तलाकशुदा पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने संपत्ति विवाद को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की
  • करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने प्रिया सचदेव कपूर पर वसीयत में हेराफेरी का आरोप लगाया है
  • दावा किया गया है कि प्रिया सचदेव ने संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर उनकी तलाकशुदा पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर बुधवार को अदालत में सुनवाई शुरू हुई.  इस याचिका से संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद गहराता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों में 20 साल की समायरा और 14 साल के कियान ने कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ केस दायर किया है. उनका आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी की है ताकि पूरी दौलत पर कब्जा किया जा सके

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karisma Kapoor, Sunjay Kapoor, Delhi High Court
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com