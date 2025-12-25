विज्ञापन

करिश्मा कपूर बनने वाली थीं बच्चन परिवार की बहू, पब्लिक के सामने जया बच्चन ने किया था ऐलान, लोग बोले- नसीब

करिश्मा कपूर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन उन्हें अपनी बहू कहते हुए मिलवाती हुई दिख रही हैं और वहीं पूरा बच्चन परिवार मौजूद है.

करिश्मा कपूर की हो गई थी अभिषेक बच्चन से सगाई
नई दिल्ली:

करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, कोर्ट में उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 30000 करोड़ की संपत्ति का मामला चल रहा है, जिसमें उनके बच्चों कियान और समायरा के हक के लिए संजय कपूर की एक्स वाइफ प्रिया सचदेव से कोर्ट में वह लड़ रही हैं. लेकिन इन सबके बीच करिश्मा कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन को करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू कहते हुए देखा जा सकता है. वहीं इस दौरान पूरा बच्चन परिवार मौजूद है.

करिश्मा कपूर की जया बच्चन ने की तारीफ

वायरल हो रहे वीडियो में एक कार्यक्रम के दौरान जया बच्चन खुशी से मंच में करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू कहकर पुकारती हुई दिख रही हैं. वहीं कहती हैं कि बच्चन और नंदा परिवार अब कपूर खानदान को भी अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने जा रहे हैं. बबीता और रणधीर कपूर के साथ हम अपनी होने वाली बहू करिश्मा कपूर का स्वागत करते हैं. इस दौरान अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलावा नव्या नवेली नंदा भी नजर आती हैं.

पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया, सगाई हुई खबरें बनीं... साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की ऑफिशियल इंगेजमेंट हुई थी. ये सगाई बच्चन परिवार के घर पर एक प्राइवेट फैमिली फंक्शन था, जिसमें बच्चन और कपूर फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे. कुछ महीनों बाद सगाई टूट गई. इसके पीछे फैमिली एक्सपेर्टेशन, प्रर्सनल डिफरेंस और करियर से जुड़े कारण बताए जाते हैं.

पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन देते हुए, लिखा, फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई. दूसरे यूजर ने लिखा, सब नसीब का खेल था. तीसरे यूजर ने लिखा, शायद करिश्मा की किस्मत अच्छी थी. जो बच गई इन से. चौथे यूजर ने लिखा, तब से लेकर अब तक अंदर गुस्सा रखे हुए है.

