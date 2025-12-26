विज्ञापन

संजय कपूर की 30000 करोड़ प्रॉपर्टी विवाद के बीच कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब करिश्मा के बच्चों ने पिता को यूं किया याद

संजय कपूर को क्रिसमस के मौके पर उनके बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने बेहद खास अंदाज में याद किया. करिश्मा कपूर और संजय कपूर के ये दोनों बच्चे इस मौके पर अपने पिता की पोलो क्लब जर्सी पहने नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

संजय कपूर की 30000 करोड़ प्रॉपर्टी विवाद के बीच कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब करिश्मा के बच्चों ने पिता को यूं किया याद
संजय कपूर को कियान-समायरा ने यूं किया याद
नई दिल्ली:

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर को क्रिसमस के मौके पर उनके बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने बेहद खास अंदाज में याद किया. करिश्मा कपूर और संजय कपूर के ये दोनों बच्चे इस मौके पर अपने पिता की पोलो क्लब जर्सी पहने नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस इमोशनल पल को करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर समायरा और कियान की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें दोनों भाई-बहन मैचिंग जर्सी पहने दिखाई दे रहे हैं. इन जर्सी पर “Aureus Polo” लिखा हुआ है, जो संजय कपूर के पोलो क्लब से जुड़ा है. करीना ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा, “My Christmas Angels” और साथ में दिल और रेनबो इमोजी लगाए. 

क्रिसमस पर पिता को अनोखी श्रद्धांजलि

समायरा और कियान ने क्रिसमस जैसे खास मौके पर अपने पिता को इस अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी. यह तस्वीर सिर्फ एक फैमिली मोमेंट नहीं, बल्कि पिता की यादों और उनकी विरासत से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को भी दर्शाती है. सोशल मीडिया पर लोग इस कदम को “दिल छू लेने वाला” बता रहे हैं.

कौन थे संजय कपूर

संजय कपूर देश के जाने-माने बिजनेसमैन थे और Sona Comstar के चेयरमैन के तौर पर पहचाने जाते थे. उनका निधन 12 जून 2025 को लंदन में पोलो खेलते समय हुआ था. 19 जून को दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.  संजय कपूर की पहली शादी अभिनेत्री करिश्मा कपूर से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बच्चे समायरा और कियान हैं. साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अजारियस है. प्रिया की पहली शादी से एक बेटी सफीरा भी है.

संपत्ति विवाद पर नया अपडेट

फिलहाल संजय कपूर की अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल केस में अंतरिम याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. जस्टिस ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की लिखित दलीलें रिकॉर्ड पर ले ली गई हैं और अब आदेश सुरक्षित रख लिया गया है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आदेश आने से पहले कोई नई फाइलिंग स्वीकार नहीं की जाएगी.

