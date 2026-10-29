महाराष्ट्र MLC चुनाव : RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने पलटी बाजी; पुणे, अमरावती में कौन जीता

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम सबसे अधिक चर्चा में रहा, जहां कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी अभिजीत वंजारी ने भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले को कड़े मुकाबले में पराजित कर सीट पर कब्जा बरकरार रखा. मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई थी और गुरुवार तड़के जाकर पूरी हुई. खास बात यह रही कि नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में इस सीट पर भाजपा की हार को विपक्ष महाविकास आघाड़ी की बड़ी सफलता के रूप में देख रहा है.

नागपुर में रोमांचक मुकाबले के बाद कांग्रेस की जीत

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी को कुल 67,231 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुधाकर कोहले को 63,960 मत प्राप्त हुए. आखिरकार वंजारी ने 3,271 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर सीट अपने पास बनाए रखी. इससे पहले भी पिछला चुनाव जीतकर वह इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

दूसरे राउंड तक BJP थी आगे

मतगणना के दूसरे चरण तक भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले बढ़त बनाए हुए थे. दूसरे राउंड के बाद कोहले के खाते में 60,924 वोट थे, जबकि अभिजीत वंजारी को 56,630 वोट मिले थे. निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले को 24,249 वोट प्राप्त हुए. हालांकि कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए आवश्यक कोटा हासिल नहीं कर पाया. इसके बाद दूसरे वरीयता मतों की गिनती शुरू हुई, जिसने मुकाबले की दिशा बदल दी. दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में अभिजीत वंजारी को बढ़त मिली और उन्होंने अंततः जीत दर्ज कर ली.

फडणवीस और गडकरी के गढ़ में BJP को झटका

नागपुर सीट का राजनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले के समर्थन में व्यापक प्रचार किया था. इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को महाविकास आघाड़ी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मान रही है. नागपुर स्नातक सीट का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नितिन गडकरी भी विधान परिषद सदस्य के रूप में कर चुके हैं.

पांच सीटों में महायुति और MVA के बीच मुकाबला

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के चुनाव में महायुति को दो सीटों पर सफलता मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की. अब तक घोषित परिणामों के अनुसार:

पुणे स्नातक सीट - हर्षदा जाधव-देशमुख (एनसीपी-एसपी) विजयी

पुणे शिक्षक सीट - कौस्तुभ गावड़े (भाजपा) विजयी

अमरावती शिक्षक सीट - किरण सरनाईक (शिवसेना-शिंदे गुट) विजयी

मराठवाड़ा स्नातक सीट - डॉ. प्रताप पाटिल (एनसीपी-एसपी) विजयी

नागपुर स्नातक सीट - अभिजीत वंजारी (कांग्रेस) विजयी

कांग्रेस नेता ने कहा- नफरत की हुई हार

नागपुर परिणाम के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय वाले शहर में भाजपा की हार करार देते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश बताया. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा भाजपा व आरएसएस की नफरत और अहंकार की राजनीति की हार हुई. आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की विचारधारा की जीत है. RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस की जीत ने भाजपा और संघ के अहंकार को करारा जवाब दिया है. कांग्रेस के नवनिर्वाचित MLC भाई अभिजीत वंजारी जी को ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. नफ़रत और अहंकार की राजनीति के सामने कांग्रेस की विचारधारा मजबूती से खड़ी है.

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