एक्टर कमाल खान गिरफ्तार, ओशिवारा फायरिंग केस में मुंबई पुलिस का एक्शन

ओशिवारा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) को ओशिवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक कमाल आर खान को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कमाल आर खान का बयान दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान खान ने स्वीकार किया है कि फायरिंग उन्हीं के हथियार से हुई. हालांकि, खान का दावा है कि यह हथियार लाइसेंसी है. पुलिस इस दावे की जांच कर रही है. संदिग्ध हथियार को ओशिवारा पुलिस ने जब्त कर लिया है और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

शुक्रवार देर शाम थाने लाए गए थे कमाल आर खान

ओशिवारा पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर शाम कमाल आर खान को ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया था, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई. पुलिस सूत्रों का कहना है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. फिलहाल कमाल आर खान ओशिवारा पुलिस की हिरासत में हैं और मामले में आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- मौजपुर के कैफे में हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां, 24 साल के युवक ने दम तोड़ा

नालंदा सोसाइटी से बरामद हुईं दो गोलियां

जांच के दौरान पुलिस ने नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां बरामद की हैं. इनमें एक गोली दूसरी मंजिल से, दूसरी गोली चौथी मंजिल से मिली.

बताया जा रहा है कि एक फ्लैट एक लेखक‑निर्देशक का है, जबकि दूसरा फ्लैट एक मॉडल का बताया जा रहा है.

सीसीटीवी में नहीं मिला कोई सुराग

मामले की जांच में ओशिवारा पुलिस स्टेशन की 18 सदस्यीय टीम के साथ‑साथ क्राइम ब्रांच की कई टीमें भी जुटी हुई थीं. शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज से कोई ठोस सुराग नहीं मिला.

इसके बाद फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गोलियां संभवतः कमाल आर खान के बंगले की दिशा से चलाई गई हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में शादी समारोह में आत्मघाती हमला, 5 की मौत, 10 घायल

पुलिस रिमांड की तैयारी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की कागजी प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है. आरोपी से आगे भी पूछताछ कर फायरिंग के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जाएगी.