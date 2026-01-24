पाकिस्तान में शादी समारोह में आत्मघाती हमला, 5 की मौत, 10 घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह के दौरान हुए आत्मघाती ब्लास्ट में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दस लोग घायल हो गए. यह हमला शांति समिति के सदस्य नूर आलम महसूद के निवास पर हुआ, जहां शादी का जश्न चल रहा था.

मेहमानों के डांस करते वक्त खुद को उड़ाया

डेरा इस्माइल खान जिले के जिला पुलिस अधिकारी (DPO) सज्जाद अहमद साहिबज़ादा ने पुष्टि की कि यह आत्मघाती हमला था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मेहमान डांस कर रहे थे तभी हमलावर ने खुद को उड़ाया. विस्फोट के बाद कमरे की छत गिर गई, जिससे बचाव कार्य में काफी बाधा आई और मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया.

रेस्क्यू मिशन के प्रवक्ता ने क्या बताया

पाकिस्तान की इस घटना के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई. रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि पांच शव और दस घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. मौके पर सात एंबुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक डिज़ास्टर रिस्पांस वाहन तुरंत भेजा गया और बचाव अभियान जारी है.

सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी

सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, शांति समिति के एक प्रमुख सदस्य वहीदुल्लाह महसूद उर्फ जिगरी महसूद भी मारे गए लोगों में शामिल हैं. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने धमाके की कड़ी निंदा की है और पुलिस महानिरीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि अपराधियों को हर हाल में सज़ा दी जाएगी.

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में भी बन्नू जिले में अज्ञात हमलावरों ने शांति समिति के चार सदस्यों की हत्या कर दी थी. नवंबर 2025 में भी बन्नू जिले में शांति समिति के कार्यालय पर हमले में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक ‘गुड तालिब' भी शामिल था, जिसे पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व उग्रवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.