विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई पुलिस ने ओशिवारा फायरिंग केस में एक्टर KRK को हिरासत में लिया

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस को नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां मिली थी. एक दूसरी मंजिल पर और दूसरी चौथी मंजिल पर. एक फ्लैट एक राइटर-डायरेक्टर का है, और दूसरा एक मॉडल का था.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई पुलिस ने ओशिवारा फायरिंग केस में एक्टर KRK को हिरासत में लिया
पुलिस सोर्स ने कहा कि पेपरवर्क चल रहा है और एक्टर की फॉर्मल गिरफ्तारी सुबह तक हो सकती है.
मुंबई:

एक्टर कमाल राशिद खान को मुंबई में दो राउंड फायरिंग के मामले में शुक्रवार देर रात ओशिवारा पुलिस ने हिरासत में लिया है. वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं. कमाल राशिद खान को KRK के नाम से जाना जाता है. पुलिस ने कहा कि KRK ने अपने बयान में फायरिंग की ज़िम्मेदारी ली है और यह उनकी लाइसेंसी बंदूक से किया गया था. KRK की  बंदूक ज़ब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए पेपरवर्क प्रोसेस चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 18 जनवरी की है. KRK ने अंधेरी के ओशिवारा में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर दो राउंड फायरिंग की थी.

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस को नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां मिली थी. एक दूसरी मंजिल पर और दूसरी चौथी मंजिल पर. एक फ्लैट एक राइटर-डायरेक्टर का है, और दूसरा एक मॉडल का था. पुलिस ऑफिसर संजय चव्हाण की लीडरशिप में 18 पुलिसवालों की एक टीम बनाई गई थी. क्राइम ब्रांच टीमों के साथ मिलकर केस की जांच की गई. 

जल्द होगी गिरफ्तारी

CCTV फुटेज से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था. हालांकि फोरेंसिक टीम की मदद से, पुलिस ने बाद में दावा किया कि गोलियां कमाल आर खान के बंगले से चलाई गई होंगी. एक पुलिस सोर्स ने कहा कि पेपरवर्क चल रहा है और एक्टर की फॉर्मल गिरफ्तारी सुबह तक हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Police Detains Actor KRK, Kamaal Khan Oshiwara Firing Case, Oshiwara Firing Case
Get App for Better Experience
Install Now