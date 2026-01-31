ओशिवारा फायरिंग मामले में  KRK को मिली जमानत, पहले पोस्ट में लिखा- ऐसा किसी के साथ हो सकता है, लेकिन रस्सी का सांप

विज्ञापन

एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान को मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है.

ओशिवारा फायरिंग मामले में  KRK को मिली जमानत
नई दिल्ली:

एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान को मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की वकील सना रईस खान ने KRK की गिरफ्तारी को "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" बताया और कहा कि यह "मनमाने तरीके से" की गई. इसमें उनके "संवैधानिक अधिकारों" की अनदेखी की गई. सना ने कहा, यह मामला बनता ही नहीं है. यह सिर्फ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. उन्हें बिना नोटिस के गिरफ्तार किया गया.   अजीब आरोप भी था कि कुछ कारतूस गायब हैं, छह गोलियां. 

आगे सना ने कहा कि  ज्यादा से ज्यादा यह एक प्रशासनिक उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा दंडित किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए उन पर आपराधिक अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता." सना रईस खान ने आगे कहा, "यह आरोप भी नहीं है कि उन्होंने बिल्डिंग पर या किसी व्यक्ति पर निशाना साधा और अपनी बंदूक से गोली चलाई. वह एक लाइसेंसी मालिक हैं. अचानक छह दिन बाद एक व्यक्ति जिसका नाम रिमांड रिपोर्ट में नहीं है, कहता है कि उसने सुना कि उनकी बिल्डिंग से फायरिंग हुई थी. हालांकि, पिस्तौल की प्रभावी रेंज 20 से 30 मीटर तक सीमित है और मेरे क्लाइंट (KRK) के बंगले और बिल्डिंग के बीच की दूरी 1500 मीटर है.

इसलिए, काल्पनिक और व्यावहारिक रूप से यह काम होना असंभव है. यह सिर्फ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग है. पिछले हफ्ते, कमाल आर. खान को फायरिंग की घटना के सिलसिले में पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मुंबई पुलिस के अनुसार, ओशिवारा में एक रिहायशी बिल्डिंग में फायरिंग की घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद, पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज देखे और कई लोगों से बात की. पुलिस के मुताबिक, KRK को शुरू में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और बाद में पूछताछ के दौरान यह कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से की गई थी. पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद मंगलवार को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद एक्टर को ओशिवारा फायरिंग मामले में दो हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

केआरके ने जेल से आने के बाद किया पहला पोस्ट 
केआरके ने जेल से आने के बाद पहला पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है. किसी दुर्घटना को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता. दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है. लेकिन अगर किसी को आपको परेशान करना है, तो फिर रस्सी का सांप बन सकता है.
 

