आज खत्म हो रही KRK की पुलिस रिमांड, थोड़ी देर में होगी अंधेरी कोर्ट में पेशी

ओशिवारा पुलिस के अनुसार, कमाल राशिद खान को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने उन्हें ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

  • एक्टर कमाल राशिद खान को ओशिवारा फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा.
  • कमाल राशिद खान की पुलिस हिरासत 27 जनवरी तक थी.
  • KRK ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चलाने की बात स्वीकार की.
ओशिवारा फायरिंग मामले में गिरफ्तार एक्टर कमाल राशिद खान (KRK) को आज अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा. उनकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है.

आज खत्म हो रही KRK की पुलिस हिरासत 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने इस मामले में कमाल खान को 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था. हिरासत के दौरान पुलिस उनसे फायरिंग की घटना, इस्तेमाल किए गए हथियार और उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है और अदालत में आगे की कार्यवाही के दौरान रिमांड या न्यायिक हिरासत को लेकर फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि मुंबई पुलिस ने उन्हें अंधेरी (पश्चिम) के ओशिवारा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था. KRK और विवादों का पुराना नाता रहा है. वह सोशल मीडिया पर अक्सर विवादास्पद पोस्ट और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिन्हें लेकर खूब हंगामा भी होता रहा है. अब वह एक नए विवाद की वजह से चर्चा में आ गए हैं.

गोलियों का KRK कनेक्शन

आईएएनएस के मुताबिक घटना 18 जनवरी की रात की है, जब ओशिवारा की नालंदा सोसाइटी में तेज गोली चलने की आवाजें गूंजीं. इस सोसाइटी में लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और मॉडल प्रतीक वैध रहते हैं, जिन्होंने रात के समय इन आवाजों को सुना. पुलिस जांच में पता चला कि KRK का घर स्थान नालंदा सोसाइटी के निकट स्थित है. 

KRK ने कुबूला गुनाह

23 जनवरी देर रात KRK को ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी वाली बंदूक से गोलियां चलने की बात कुबूल की. KRK ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे बंदूक की सफाई कर रहे थे और उसकी कार्यक्षमता जांचने के लिए गोलियां चलाईं. उन्होंने दावा किया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वे बस हथियार को टेस्ट कर रहे थे. पुलिस ने उनकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है. KRK को शनिवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड और आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.

यह घटना KRK के विवादास्पद इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है. वे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मानहानि के मामलों और अन्य विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हथियार से जुड़ी ऐसी गंभीर घटना सामने आई है. 

