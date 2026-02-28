आधी रात कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में चोरी, दस्तावेजों से छेड़छाड़, पुलिस जांच में जुटी

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में शनिवार, 28 फरवरी 2026, आधी रात के बाद चोरी की वारदात हुई. यह घटना दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में स्थित उनके ऑफिस में हुई, जहां देर रात अज्ञात लोगों ने ताला तोड़कर घुसपैठ की.

ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर, दस्तावेजों से छेड़छाड़

सुबह जब ऑफिस स्टाफ वहां पहुंचा, तो कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में सामान बिखरा पड़ा मिला. अलमारियां खुली हुई थीं और कुछ गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ के निशान भी मिले. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ऑफिस से क्या-क्या सामान चोरी हुआ है. इसकी सूची तैयार की जा रही है.

पुलिस जांच में जुटी, CCTV और फॉरेंसिक टीम सक्रिय

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन जांच शुरू कर दी. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि चोरी के पीछे सिर्फ़ आपराधिक मंशा है या कुछ और उद्देश्य, दोनों ही कोणों पर जांच जारी है.

2018 में भी हो चुकी है चोरी, नोबेल की प्रतिकृति ले गए थे चोर

गौरतलब है कि इससे पहले साल 2018 में भी कालकाजी स्थित कैलाश सत्यार्थी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें नोबेल पुरस्कार की प्रतिकृति, नोबेल डिप्लोमा और कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान चुरा लिए गए थे. हालांकि पुलिस के अनुसार उस समय भी असली नोबेल मेडल सुरक्षित था, जो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है.

हर एंगल से जांच: आपराधिक वारदात या खास मकसद?

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है. हालांकि शुरुआती जांच में चोरी के उद्देश्य को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टीम आगे काम कर रही है.