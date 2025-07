VIDEO: मुसीबतों का दरिया है, जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना है

स्कूल जाना भी कितना जोखिम और संघर्ष भरा हो सकता है. ये कल्पना आप सामने आई दो वीडियो को देखकर कर सकते हैं. जहां जान हथेली पर रखकर बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं. एक वीडियो में स्कूली बच्चे बांस की सीढ़ी चढ़कर टूटी सड़क पार कर रहे हैं और अपने स्कूल जा रहे हैं. धंसे हुए पुल के कारण इन बच्चों को 25 फुट की बांस की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है. इसी तरह एक अन्य वीडियो में ट्यूब पर चारपाई रखकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं.

#WATCH | Khunti, Jharkhand | Children walk on a damaged road and use a bamboo ladder to climb up a collapsed bridge to reach their school. pic.twitter.com/nZLUqVCzYY